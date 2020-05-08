Общество
REGNUMГидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. Кроме того, в Подмосковье за апрель выпало всего лишь 58%.ТАССвчера в 22:41
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Общество
В Татарстане выявили 83 новых случая коронавируса
В Татарстане подтвердили 83 новых случая заражения COVID-19: Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с вирусом.
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Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Политика
Путин назвал основой жизни россиян любовь к Родине
Президент РФ Владимир Путин знает этот принцип. Основа жизни россиян заключается в любви к Родине.
Экономика сегодня 04:36
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Коммерсантъ 04:27
Происшествия
В Индии разбился МиГ-29 ВВС страны
Российская газета 03:49
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
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Дилетант вчера в 10:16
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Общество
Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь
Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
РИА Новости вчера в 10:57
Технологии
Раскрыта дата запуска Windows 10 May 2020 Update
Microsoft официально не объявляла, когда именно состоится запуск обновления, но согласно данным календаря Driver Shiproom Schedule распространение Windows 10 May 2020 Update начнётся в период с 26 по 28 мая.
3DNews 03:47
Происшествия
Красноярца арестовали за публикацию в социальных сетях
Мужчина разместил в социальных сетях запрещённые материалы. Суд постановил арестовать его на восемь суток.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:56
Происшествия
Конвоиры отказались доставлять задержанного «омбудсмена полиции» в суд: главк опроверг
Конвойный полк утром 8 мая устроил саботаж, отказавшись везти «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова в суд.
Московский Комсомолец 03:34
Политика
Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
Общество
УГМК начнет сносить недострой на Октябрьской площади в Екатеринбурге
После демонтажа зданий УГМК начнет строительство на этой земле многофункционального комплекса общей площадью 30,2 тыс. квадратных метра по проекту, разработанному архитектурным бюро Информ Тимура Абдулаева.
Znak.com 01:01
Происшествия
В Брянской области еще три женщины умерли от коронавируса
В Брянской области за минувшие сутки от коронавируса умерли три женщины 1930, 1963 и 1947 года рождения.
БрянскToday 03:35
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Политика
Путин рассказал о своей первой работе
Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
Политика
Помпео отверг причастность США к событиям в Венесуэле
Если бы США были вовлечены в операцию против Венесуэлы, "все произошло бы по-другому", заявил в среду журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 06 мая в 10:29
Экономика
ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе.
РБК 04:02
Футбол
«Болельщики получили не стадион, а дворец». Вадим Евсеев — об арене «Локомотива»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил выступления за московский «Локомотив» на домашней арене «железнодорожников» — стадионе «Черкизово».
Чемпионат 03:34
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 06 мая в 04:33
Авто
Составили список автомобилей с большим транспортным налогом
Издание Autonews.ru составило список моделей премиального сегмента на вторичном рынке, которые облагаются огромным транспортным налогом.
Тарантас Ньюс 02:02
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Экономика
Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
Политика
В парламенте Армении произошла массовая драка
Депутаты парламента Армении устроили массовую драку в присутствии членов правительства, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:24
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции в ближайшее время не снимут
Красноярск, 8 мая 2020, 08:03 — REGNUM Снятие режима самоизоляции после майских праздников в Красноярском крае не предполагается, сообщили ИА REGNUM 8 мая в правительстве региона.
REGNUM 01:03
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Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Футбол
Селюк попросил Генпрокуратуру открыть дело в отношении «Локомотива» о смерти Самохвалова
Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК «Локомотив» по факту смерти футболиста Самохвалова.
Sports.ru вчера в 18:09
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«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16