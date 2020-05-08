По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. Кроме того, в Подмосковье за апрель выпало всего лишь 58%.

с чего всё началось

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

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