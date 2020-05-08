Общество
РБКГидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. Кроме того, в Подмосковье за апрель выпало всего лишь 58%.ТАССвчера в 22:41
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Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Авто
Названы самые экономичные в России кроссоверы
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Здоровье
Правительство разработает предложения о допподдержке многодетных семей
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать предложения о дополнительной поддержке многодетных семей, где из-за коронавируса родители потеряли работу или доход семьи на человека ниже прожиточного минимума, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 01:26
Политика
Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписан 75 лет назад
Ровно 75 лет назад, 8 мая 1945 года, подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы.
Парламентская газета вчера в 17:32
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Политика
Посол РФ в США призвал освободить россиян из американских тюрем
Посол России в США Анатолий Антонов призвал власти США освободить россиян, отбывающих наказание в американских тюрьмах, из-за угрозы их жизням и здоровью во время пандемии COVID-19.
Интерфакс 00:54
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
Политика
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с успехами в борьбе с коронавирусом
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поздрави Китай с успехами в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 00:20
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Технологии
Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
МИР 24 вчера в 09:46
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Общество
Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников
Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
Происшествия
Один человек погиб при столкновении пяти автомобилей в Ленобласти
Один человек погиб и один пострадал вечером 7 мая в результате ДТП с пятью автомобилями в Гатчинском районе Ленинградской области.
Известия вчера в 17:45
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:15
Происшествия
Дочь миллиардера Жукова задержали на территории пансионата на Рублевке
РЕН ТВ вчера в 07:26
Политика
Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал правильной практику освящения ядерного оружия Русской православной церковью.
Интерфакс 01:09
Шоу-бизнес
Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома
Гордон напомнила, что на телешоу «Топ Мини Моделс» Яна назвала маленькую модель Зою Кукушкину «умственно отсталой», которая является воспитанницей детского дома.
iReactor вчера в 05:47
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru вчера в 14:14
Энергетика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках.
РБК вчера в 20:00
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Общество
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04