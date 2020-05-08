По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. Кроме того, в Подмосковье за апрель выпало всего лишь 58%.

с чего всё началось

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

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