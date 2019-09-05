В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки. Так, 6 и 7 сентября в Оренбургской области ночью до минус трех градусов.

с чего всё началось

В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Экономика Дефолт по корпоративным облигациям Китая вырос до рекордных $4,4 млрд Фото: WU HONG / EPA В этом году все больше китайских компаний объявляют дефолт по частным облигациям, сообщает Bloomberg, объясняя процесс тем, что замедление экономики оказывает серьезное давление на небольшие компании, стремящиеся в первую очередь гасить публичные обязательства.

Политика Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.

Технологии В Интернет попала база данных 400 млн пользователей Facebook В Интернет попали номера телефонов более 419 млн пользователей соцсети Facebook. База данных находилась на незащищенном сервере.

Общество Супруга Кокорина поехала на море накануне рассмотрения УДО мужа Напомним, что завтра состоится выездное заседание Алексеевского районного суда Белгородской области, который рассмотрит ходатайство об УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября.

Армия и оружие МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Политика Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Экономика «Почта России» откроет маркетплейс с японскими товарами «Почта России» откроет маркетплейс совместно с японской Itsumo. Об этом сообщил глава госкорпорации Николай Подгузов в интервью РБК.

Политика Путин предостерег Киев от преследования оппозиции "Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.

Шоу-бизнес Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей Бывшая участница телепроекта «Дом-2» заинтересовалась виллой, да настолько, что готова выложить за нее 20 млн рублей.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия В Вологодской области пропала двухлетняя девочка Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.

Общество УГМК начнет строить ледовую арену в сентябре Уральская горно-металлургическая компания начнет строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге уже в сентябре.

Армия и оружие Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

Экономика Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Экономика Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке "Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.

Финансы Официальный курс евро снизился на 19 копеек Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 33,05 копейки, составив 69,1233 рубля.

Происшествия Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.

Происшествия В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.

Общество Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.

Футбол Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины Аргентинцы победили со счётом 5:0. Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме.