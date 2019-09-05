Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки. Так, 6 и 7 сентября в Оренбургской области ночью до минус трех градусов.Российская газетавчера в 22:00
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Напомним, что завтра состоится выездное заседание Алексеевского районного суда Белгородской области, который рассмотрит ходатайство об УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября.
РИА Новости 06:53
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Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
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По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
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Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
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Экономика
«Почта России» откроет маркетплейс с японскими товарами
«Почта России» откроет маркетплейс совместно с японской Itsumo. Об этом сообщил глава госкорпорации Николай Подгузов в интервью РБК.
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Путин предостерег Киев от преследования оппозиции
"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.
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Регион online 05:11
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Происшествия
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Газета.Ru вчера в 13:05
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Уральская горно-металлургическая компания начнет строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге уже в сентябре.
Политсовет 03:34
Армия и оружие
Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска
Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
Известия 06:18
Экономика
Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября
Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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Газета.Ru 06:48
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Официальный курс евро снизился на 19 копеек
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 33,05 копейки, составив 69,1233 рубля.
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Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
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Происшествия
В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего
Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.
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Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
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РБК вчера в 17:02
Футбол
Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины
Аргентинцы победили со счётом 5:0. Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме.
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Киев выступил за возвращение российских наблюдателей в Донбасс
Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев на заседании контактной группы в Минске предложил Москве вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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