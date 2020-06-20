Общество

BFM.ruBFM.ruГидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. Речь идет о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Гидрометцентр предупредил россиян о заморозках

РИА Новости08:47

Синоптики сообщили о наступлении заморозков в ряде регионов России

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Аномальное лето в России: в нескольких регионах прогнозируют заморозки

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Заморозки придут сразу в 6 регионов России

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Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

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