Общество
BFM.ruГидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. Речь идет о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Футбол
«Шахтер» снова стал чемпионом Украины
"Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.
Вести.Ru 14:39
Шоу-бизнес
Фото Леры Кудрявцевой без фотошопа шокировало ее поклонников
Фанаты не узнали ведущую телешоу «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву на фото, которое она не обработала в фотошопе.
iReactor 13:58
Футбол
Лесовой: «Спартак» играл очень грубо, можно было и больше карточек дать
Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Лесовой прокомментировал поражение команды в матче со "Спартаком" (2:3).
Чемпионат 15:29
Политика
В Тбилиси проходит антироссийская акция
Взгляд.ру 12:51
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Происшествия
Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова
Peterburg2.ru 07:37
Футбол
Семак высказал мнение о ситуации с коронавирусом в РПЛ
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о ситуации с коронавирусом в Российской Премьер-Лиге, сообщает Sports.ru.
BetOn 15:38
Политика
Лукашенко: Россия и Белоруссия решат проблемы в отношениях
РЕН ТВ вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала новую стрижку
Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета 05:25
Энергетика
Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель
Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:05
Культура
Появился промо-ролик передачи «Поедем, поедим» о Курске
В конце мая Курскую область посетила съемочная группа программы "Поедем, поедим".
Городские известия (г. Курск) 10:30
Здоровье
Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 13:56
Футбол
Крылья Советов — Ахмат 2:4
ProstoProSport вчера в 12:57
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 06:52
Киберспорт
Mount & Blade II: Bannerlord получила 78 патчей и вышла в Epic Games store
С момента релиза, студия TaleWorlds выпустила 78 патчей и обновлений, которые устранили более 200 ошибок, приводивших к вылетам игры.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
Гаджеты
В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм
Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.
Ferra 12:39
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Происшествия
В Симферополе сильный ливень затопил улицы
После прошедшего сегодня в Симферополе сильного дождя некоторые улицы и дворы крымской столицы оказались подтоплены.
Российская газета 13:37
Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40
Общество
В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США
В ходе протестов против расовой дискриминации активисты снесли три памятника в Сан-Франциско, передает NBC Bay Area.
РБК 15:01
Политика
В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая
Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
Военное обозрение вчера в 23:40
Армия и оружие
Россия получила «таблетку» от авиации НАТО
Военная часть в Бурятии получила новейшие разработки в области ПВО. РЗК «Верба» отслеживает и уничтожает любую цель.
Территория новостей 05:37
Общество
В Мурманской области смягчили режим ограничений
Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
RT на русском 14:30
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07