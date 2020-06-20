В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. Речь идет о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

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