Общество
BFM.ruГидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. Речь идет о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Домогаров поддержал Ефремова, отказавшись выходить на сцену
Московский Комсомолец 18 июня в 17:14
Армия и оружие
Египет заявил о готовности отправить войска в Ливию
Любое вероятное вмешательство Египта в Ливии будет наделено международной легитимностью, так как направлено на прекращение кровопролития и обеспечение безопасности границ от террористических группировок.
News.ru 11:37
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
Российская газета 05:18
Происшествия
Молния ударила в посетителей московского парка
Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:04
Политика
В США поддержали предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Власти Америки регулярно подчеркивают, что необходимо включить и Китай в переговоры для создания нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США.
RuNews24.ru вчера в 21:26
Футбол
«Спартак» потерял шансы на чемпионство
«Спартак» официально потерял теоретические шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.
Советский спорт 14:48
Происшествия
В центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла
В субботу вечером в центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
КП - Калининград 16:34
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Происшествия
Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Дижон, Франция, 20 июня 2020, 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения.
REGNUM 13:45
Политика
Минюст США заявил об уходе прокурора, который вел дело адвоката Трампа
Заявление об уходе с поста федерального прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман, который готовил обвинение против адвоката президента США Руди Джулиани, опубликовал минюст США 19 июня, сообщает The New York Times.
ИА Красная Весна 02:21
Происшествия
В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
Футбол
У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус
Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
Известия 13:33
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Здоровье
В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
"Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)", - говорится в заявлении на сайте NIH.
РИА Новости 12:55
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Общество
В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:39
Политика
Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд
Известия 07:24
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Теннис
Леброн Джеймс ответил бросившему ему вызов Новаку Джоковичу
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не оставил без внимания послание первой ракетки мира Новака Джоковича, который показал, как он умеет обращаться с баскетбольным мячом, и задался вопросом, готов ли он к игре один на один с Леброном.
Чемпионат 16:59
Автоспорт
Хэмилтон создаст «Комитет Хэмилтона» для повышения уровня расового многообразия в автоспорте через образование
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объявил о создании «Комитета Хэмилтона», деятельность которого будет направлена на повышение уровня вовлеченности молодых людей с черным цветом кожи в сферу науки и технологии.
Sports.ru 15:01
Общество
В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 03:09
Космос
Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу
Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Политика
Помпео осудил решение СПЧ ООН сделать доклад после убийства Флойда
Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал решение Совета по правам человека ООН (СПЧ) принять резолюцию, осуждающую проявления расизма в связи с убийством в стране афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 09:51
Политика
Власти отказались от расширения границ Северного морского пути
Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru вчера в 11:57
Политика
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:32