Общество

BFM.ruBFM.ruГидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. Речь идет о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Комментировать253

Подробнее о событии

Синоптики предупредили жителей России о заморозках

РБК10:01

В Гидрометцентре прогнозируют заморозки в нескольких регионах России

ТАСС07:37

Аномальное лето в России: в нескольких регионах прогнозируют заморозки

Фонтанка.Ру09:08

Гидрометцентр предупредил россиян о заморозках

РИА Новости08:47

Заморозки придут сразу в 6 регионов России

Телеканал 360°08:27

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

Известия08:05

Синоптики сообщили о наступлении заморозков в ряде регионов России

Газета.Ru09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Коммерсантъ вчера в 13:41
1,3K
Политика

Россия давно просчитала последствия выхода США из ДСНВ-3, заявил посол

Россия уже давно просчитала все последствия возможного непродления ДСНВ-3 со стороны США, реакция будет спокойной, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
РИА Новости 12:30
1
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Общество

Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле

Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста 18 июня в 07:36
229
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
546
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru 13:10
40
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
932
Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости 12:42
655
Футбол

Жириновский призвал отменить результат матча «Сочи» – «Ростов»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 08:40
6
Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Остается странным, как седан попал в соседнюю страну, ведь известно, что до частных клиентов первые Aurus доберутся только в 2021 году.
32CARS.ru 08:44
7
Здоровье

Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
86
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
124
Шоу-бизнес

Сильно похудевший Басков поразил россиян

Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
28
Общество

Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
933
Общество

В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих

Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис.
РИА Новости 11:48
2
Футбол

Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!

Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат вчера в 10:26
1
Политика

В Кремле оценили отношения России и Польши

Сегодня отношения России и Польши находятся «на самом низшем возможном уровне», что идет во вред интересами обеих стран.
Суть событий 13:02
174
Авто

Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения

Китайский автопроизводитель находится на грани банкротства.
Тарантас Ньюс 08:09
21
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
479
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
1K
Происшествия

В Севастополе на «диком пляже» обвалилось 500 тонн грунта

Общая масса обвалившегося грунта по предварительным оценкам составила около 500 тонн. Берег у места обвала огорожен сигнальными лентами.
Севастополь.ру 10:16
1
Происшествия

Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Четверым задержанным в связи с беспорядками в Дижоне предъявлены обвинения, сообщил прокурор города Эрик Матэ.
РИА Новости 13:24
1
Здоровье

Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом

Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 13:56
1
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
4,4K
Авто

Rolls-Royce показал тизер новой таинственной модели

По некоторым данным, таинственная новинка от Rolls-Royce должна была дебютировать в августе в рамках юбилейного 70-го конкурса элегантности в американском Пеббл-Бич.
Somanyhorses вчера в 14:05
2
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
440
Экономика

Сбербанк начал взимать комиссии за переводы денег через банкоматы

Новые правила перевода денежных средств касаются не только других банков, но и клиентов самого Сбербанка.
Единый банк вчера в 03:12
4,1K
Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости 18 июня в 17:00
4K
Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
249
Общество

В Германии установили памятник Ленину

РИА Новости 12:35
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное