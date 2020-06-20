Общество
BFM.ruГидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. Речь идет о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Общество
Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
RT на русском 06:55
Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк может снова появиться в кино
Знаменитая российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая болеет раком головного мозга, идет на поправку.
Народные новости 10:23
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Происшествия
Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым, подтвердила, что не соглашалась на получение компенсации.
Московский Комсомолец 18 июня в 13:52
Футбол
Джикия отреагировал на слова Соболева о своем аппетите
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об интервью партнера по команде Александра Соболева.
ProstoProSport 10:19
Политика
Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
Происшествия
В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
Общество
Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления
Академик, главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в интервью РЕН ТВ назвал оптимальный способ оздоровления.
МИР 24 10:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле. Он может стать таким же теплым, как и июнь.
Время Н вчера в 17:30
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Общество
В Кремле оценили шансы второй волны коронавируса
Никто не знает, когда произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом и будет ли она вообще.
Pravda.Ru 09:27
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Армия и оружие
Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС вчера в 05:54
Армия и оружие
Индия перебросила к китайской границе ударные вертолеты и истребители
Военные источники сообщили изданию The Times of India, что в Восточном Ладакхе на границе с Китаем Дели сейчас разворачивает ударные вертолеты Apache с ракетами воздух - земля Hellfire, а также вертолеты Chinook, способные доставлять артиллерию в высокогорные районы.
Московский Комсомолец 04:22
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone и iOS
Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ вчера в 06:16
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс 18 июня в 07:36
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Армия и оружие
Северная Корея пригрозила уничтожить США
Деловое.ТВ 06:33
Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытых дорогах Москвы из-за подтоплений
Центр организации дорожного движения сообщил о подтоплениях на дорогах столицы из-за ливня.
Коммерсантъ 09:48
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело 18 июня в 16:42
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Политика
Суд разрешил публикацию книги Джона Болтона
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, несмотря на возражения Белого дома, говорится в решении судьи Ройса Ламберта в базе судебных документов.
РИА Новости 10:52
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены
Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
Paparazzi.ru вчера в 04:58
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Общество
Появились возможные сроки выпуска российской вакцины от коронавируса
Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года.
Lenta.ru 06:10
Футбол
У вратаря «Ростова» Попова за день увеличилось в 50 раз число подписчиков в «Инстаграме»
После матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» голкипер «Ростова» Денис Попов похвастался солидным приростом подписчиков на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат 09:05