Общество

BFM.ruBFM.ruГидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. Речь идет о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Синоптики предупредили жителей России о заморозках

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В Гидрометцентре прогнозируют заморозки в нескольких регионах России

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Аномальное лето в России: в нескольких регионах прогнозируют заморозки

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Синоптики сообщили о наступлении заморозков в ряде регионов России

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об интервью партнера по команде Александра Соболева.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле. Он может стать таким же теплым, как и июнь.
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Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

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Никто не знает, когда произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом и будет ли она вообще.
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Происшествия

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Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
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Армия и оружие

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Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
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Армия и оружие

Индия перебросила к китайской границе ударные вертолеты и истребители

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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

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Apple может переименовать iPhone и iOS

Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
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Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
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Армия и оружие

Северная Корея пригрозила уничтожить США

Деловое.ТВ 06:33
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ЦОДД сообщил о перекрытых дорогах Москвы из-за подтоплений

Центр организации дорожного движения сообщил о подтоплениях на дорогах столицы из-за ливня.
Коммерсантъ 09:48
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Общество

В Германии у 1029 сотрудников мясокомбината подтвердили коронавирус

РИА Новости 09:30
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Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

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Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
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Суд разрешил публикацию книги Джона Болтона

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, несмотря на возражения Белого дома, говорится в решении судьи Ройса Ламберта в базе судебных документов.
РИА Новости 10:52
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Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены

Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
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В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
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Появились возможные сроки выпуска российской вакцины от коронавируса

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года.
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После матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» голкипер «Ростова» Денис Попов похвастался солидным приростом подписчиков на своей странице в «Инстаграме».
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