Общество
BFM.ruГидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. Речь идет о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Хворостовский перед смертью просил жену найти себе другого
Актуальные Новости 04:08
Происшествия
В Астрахани нашли забетонированное тело пропавшего весной мальчика
В Астрахани найден пропавший в марте 12-летний мальчик.
BFM.ru 11:19
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина хочет добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, она должна сначала сделать демаркацию границ в этом районе и согласовать это с Россией.
РБК вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Михаил Галустян признался, сколько он зарабатывал во времена КВН
Актуальные Новости 03:43
Транспорт
Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней
ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс 09:06
Политика
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:32
Футбол
Семак: рады, что футбол вернулся. Не радует то, как он вернулся
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матче с ЦСКА прокомментировал возобновление чемпионата России.
Чемпионат 12:23
Общество
Путин продлил дополнительные выплаты медикам до конца лета
"Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - отметил Путин на встрече с медработниками в режиме видеоконференции.
Газета.Ru 11:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Общество
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:18
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Футбол
«Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на шестое место в таблице
Российская газета 11:48
Политика
Посол России рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом Владимиром Путиным в его статье, приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 12:12
Общество
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса
Федеральные СМИ сообщили о смерти экс-главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.
Южный Федеральный вчера в 04:07
Происшествия
Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве
В парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК 11:16
Политика
Суд в США отклонил иск Минюста о запрете на публикацию книги Болтона
Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск Минюста США о запрете на публикацию мемуаров бывшего советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.
RT на русском 11:13
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
Политика
Антонов оценил угрозу для нацбезопасности в случае выхода США из ДСНВ
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что национальная безопасность России не пострадает в случае выхода США из Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
RT на русском 12:41
Общество
Российские бизнесмены помогли выплатить залог в $4 млн за Кочаряна
Российские бизнесмены помогли выплатить залог в 4 млн долларов за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
BFM.ru 08:20
Космос
Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца
Новый космический инструмент, созданный NASA и ESA, приступил к работе недавно и сможет собрать уникальные данные о состоянии Солнца и окружающего его пространства.
Российская газета 18 июня в 04:44
Шоу-бизнес
Басков показал фото до и после самоизоляции и удивил россиян
Певец Николай Басков показал результаты своего похудения за время режима самоизоляции.
Lenta.ru 11:07
Общество
Магазины любых площадей возобновят работу в Подмосковье с 25 июня
В Московской области с 25 июня возвращаются к работе все объекты розничной торговли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Общественное телевидение России вчера в 15:02
Футбол
«Брайтон» одержал победу над «Арсеналом» в матче АПЛ
"Брайтон" одержал победу над "Арсеналом" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 12:22
Космос
NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
NewInform 18 июня в 01:38
Политика
Президент Туркмении не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Ашхабад, 19 июня 2020, 21:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.
REGNUM вчера в 14:56
Экономика
Пенсионеры России смогут получить перерасчёт выплат за 2 года
Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму Российские пенсионеры благодаря нововведению, смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года, за период с 2016 по 2018 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 04:45