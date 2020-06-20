В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. Речь идет о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

Политика В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма Если Украина хочет добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, она должна сначала сделать демаркацию границ в этом районе и согласовать это с Россией. 452

Политика Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 13

Общество Путин продлил дополнительные выплаты медикам до конца лета "Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - отметил Путин на встрече с медработниками в режиме видеоконференции. 824

Политика Посол России рассказал о реакции Госдепа на статью Путина Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом Владимиром Путиным в его статье, приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны.

Происшествия Серийный насильник задержан в Севастополе Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов. 13

Политика Антонов оценил угрозу для нацбезопасности в случае выхода США из ДСНВ Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что национальная безопасность России не пострадает в случае выхода США из Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Общество Российские бизнесмены помогли выплатить залог в $4 млн за Кочаряна Российские бизнесмены помогли выплатить залог в 4 млн долларов за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Космос Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца Новый космический инструмент, созданный NASA и ESA, приступил к работе недавно и сможет собрать уникальные данные о состоянии Солнца и окружающего его пространства. 5

Общество Магазины любых площадей возобновят работу в Подмосковье с 25 июня В Московской области с 25 июня возвращаются к работе все объекты розничной торговли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Футбол «Брайтон» одержал победу над «Арсеналом» в матче АПЛ "Брайтон" одержал победу над "Арсеналом" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

Политика Президент Туркмении не сможет присутствовать на параде Победы в Москве Ашхабад, 19 июня 2020, 21:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад Победы в Москву. 396