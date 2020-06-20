В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

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