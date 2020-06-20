Общество

ИзвестияИзвестияГидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
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Заморозки придут сразу в 6 регионов России

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Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова

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В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
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На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы

В центре Москвы прошла генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
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Футбол

Сочи — Ростов 10:1

Нападающий футбольной команды «Сочи» Антон Заболотный не смог реализовать пенальти в матче чемпионата России.
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В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
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Сидячий образ жизни повышает риск смерти от онкологических заболеваний

Ученые оценили сидячее время, физическую активность низкой интенсивности (LIPA) и умеренную или активную физическую активность (MVPA) в той же модели и обнаружили, что LIPA и MVPA, а не сидячий образ жизни, оставались в значительной степени связанными со смертностью от рака.
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Транспорт

ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений

Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
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Консоль PlayStation 5 засняли на производстве

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Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии.
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Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
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Жириновский призвал отменить результат матча «Сочи» – «Ростов»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

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«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

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Власти Франции направили спецназ в Дижон

По предварительным данным, конфликт вспыхнул после нападения на 16-летнего чеченского подростка в пригороде Дижона Грезиле.
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Как у растений вырастают шипы, рассказали ученые

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Кремль объяснил решение Путина провести парад 24 июня

Решение президента России Владимира Путина о проведении парада Победы в Москве 24 июня основано на устойчивой позитивной динамике по выходу из эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков стал лучшим футболистом встречи 23-го тура РПЛ, в котором его клуб соперничал с «Крыльями Советов».
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В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
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Названо наиболее вероятное направление удара США по России

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Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса

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Врач рассказала, как можно определить рак по запаху

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Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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В общей сложности у 11 игроков по результатам тестирования был выявлен коронавирус.
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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