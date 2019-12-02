В первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

По словам синоптика, осадки распределятся "пятнисто". Их нехватка ожидается на юге России и Северном Кавказе, в том числе на Ставрополье и Кубани, а также в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и Южном Урале.

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

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