Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

По словам синоптика, осадки распределятся "пятнисто". Их нехватка ожидается на юге России и Северном Кавказе, в том числе на Ставрополье и Кубани, а также в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и Южном Урале.
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с чего всё началось

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

В первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости01:39

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Климатолог усомнился в прогнозе на аномально теплый декабрь

URA.Ru07:00

Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Газета.Ru04:18

Метеорологи прогнозируют в России «пятнистые» осадки в декабре

BFM.ruвчера в 19:11

Россиян ожидает аномально теплый декабрь

РЕН ТВ02:14

Синоптики рассказали о «пятнистом» распределении осадков в декабре

RT на русском00:46

Температура выше нормы будет в Москве в декабре

Телеканал 360°вчера в 22:04

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

РИА Новости01:39
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Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
RT на русском 06:40
Космос

Спутник НАСА находит новую площадку для проекта Артемида

Первоначально миссия была лишь первой из серии лунных миссий, предназначенных для поиска мест для посадки людей на Луну.
AstroNews.ru 08:17
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
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В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru 04:25
Общество

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 05:59
Политика

Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса

Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
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Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

RT на русском 08:15
Происшествия

Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
BFM.ru 03:07
Энергетика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Общество

Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Три сильнодействующих препарата вошли в список запрещенных в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 30 ноября в 17:17
Авто

В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Биатлон

Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Говорит Москва вчера в 08:16
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

РИА Новости 07:19
Политика

SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
ТАСС 07:34
Общество

Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда

В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
РБК 07:40
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
РИА Новости 03:56
Армия и оружие

Турция изучает предложение России по покупке Су-35

RT на русском 08:41
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Общество

Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет

Общая газета.RU 05:51
Экономика

«Укржелдорога» с марта 2020 года будет повышать цены на билеты ежемесячно

"Укржелдорога" планирует ежемесячно с марта по декабрь 2020 года повышать цены на билеты, а на средства от индексации тарифов закупить 26 новых вагонов.
ТАСС 08:41
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс 05:21
Происшествия

В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе

REGNUM 00:25
Экономика

Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ

Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены в развитие внутренних инфраструктурных проектов, как предлагали в Министерстве финансов, а также на предоставление кредитов другим странам, чтобы они приобретали продукцию российского производства, в первую очередь, энергетическую.
ГЛАС.RU 00:29
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Хоккей

Болельщики выбрали 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ

Завершилось голосование болельщиков, по результатам которого были определены 12 первых игроков-участников Матча звезд КХЛ.
Sport24.ru 06:38
Политика

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.
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Экономика

Louis Vuitton купил особняк в центре Москвы

Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) выкупила особняк в Столешниковом переулке, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton.
Ведомости вчера в 19:34
Происшествия

В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем

СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
РИА Новости 08:28
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 05:47
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