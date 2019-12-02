Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

По словам синоптика, осадки распределятся "пятнисто". Их нехватка ожидается на юге России и Северном Кавказе, в том числе на Ставрополье и Кубани, а также в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и Южном Урале.
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с чего всё началось

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

В первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости01:39

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Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

РИА Новости01:39

Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Газета.Ru04:18

Синоптики пообещали «неоднородную» погоду в декабре в Центральной России

РБК02:30

Синоптики обещают теплый декабрь почти на половине территории России. Ждать ли снега на Новый год?

BFM.ru09:26

Россиян ожидает аномально теплый декабрь

РЕН ТВ02:14

Синоптики рассказали о «пятнистом» распределении осадков в декабре

RT на русском00:46

Уралу пообещали катаклизм в декабре и «пятнистые» осадки

URA.Ruвчера в 19:30
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Гаджеты

В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia

Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, начала продажи в России двух новых смартфонов бренда, говорится в сообщении компании.
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Происшествия

Трое фанатов получили 15 суток за мелкое хулиганство в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток троим футбольным фанатам за мелкое хулиганство перед матчем между "Зенитом" и "Спартаком" в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 09:53
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Начала ходить и разговаривать: стало известно о состоянии Заворотнюк

После операции по удалению опухоли головного мозга актриса стала чувствовать себя хорошо и уже видится со своей годовалой дочерью Милой.
Ugpressa.ru 05:32
Здоровье

Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату

В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
REGNUM 06:12
Политика

Зеленский назвал единственный способ прекратить конфликт в Донбассе

Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся на полях саммита «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), который пройдет в Париже 9 декабря.
Rambler News Service 10:01
Общество

Дед Мороз назвал свой подарок Путину на Новый год

Главный Дед Мороз России из Великого Устюга хотел бы подарить президенту Владимиру Путину на Новый год благополучие и здоровье.
РБК 08:49
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости 04:17
Происшествия

СК начал проверку после драки между школьником и учителем в Белгороде

Следствие начало доследственную проверку после появления в Сети видео с дракой между учеником и учителем в школе Белгорода.
РБК 09:54
Спорт

СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории

В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.
RT на русском 07:30
Транспорт

ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
ТАСС 03:33
Футбол

Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой «Золотой мяч»

В этом году церемония пройдет в понедельник, 2 декабря, и эксперты сообщают, что свой шестой приз получит аргентинский капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси.
Вести.Ru 03:45
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую пшеничную муку

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» назвал производителей лучше пшеничной муки на российском рынке.
Национальная служба новостей 00:58
Политика

Путин утвердил использование электрошокеров транспортной полицией

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает службам транспортной безопасности использовать электрошокеры.
Rambler News Service 09:07
Происшествия

Житель Новосибирска забил до смерти пятилетнюю девочку

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве пятилетней девочки.
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Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском вчера в 04:42
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 06:02
Экономика

Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты

Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов.
РБК 07:03
Кино

В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru 07:08
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
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Технологии

Oppo создала самый большой геймпад в мире

Китайская компания Oppo представила у себя на родине гигантский геймпад, который уже признан самым большим в мире и зарегистрирован в «Книге рекордов Гиннесса».
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Политика

Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
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Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Шоу-бизнес

С размахом Филипп Киркоров отпраздновал день рождения дочери

Мероприятие в честь 8-летия дочери певца прошло в ресторане на Рублевке «Шале Березка».
Privet-Rostov.ru 03:47
Политика

Кремль: речь об отмене северных надбавок не идет

Российские власти не планируют отменять надбавки к зарплате в северных районах страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 09:09
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
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