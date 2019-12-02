Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

По словам синоптика, осадки распределятся "пятнисто". Их нехватка ожидается на юге России и Северном Кавказе, в том числе на Ставрополье и Кубани, а также в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и Южном Урале.
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с чего всё началось

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

В первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости01:39

Подробнее о событии

Синоптики пообещали «неоднородную» погоду в декабре в Центральной России

РБК02:30

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

РИА Новости01:39

Синоптики рассказали о «пятнистом» распределении осадков в декабре

RT на русском00:46

Россиян ожидает аномально теплый декабрь

РЕН ТВ02:14

Россиян предупредили о «пятнистых» осадках в декабре

Газета.Ruвчера в 19:36

Уралу пообещали катаклизм в декабре и «пятнистые» осадки

URA.Ruвчера в 19:30

Метеорологи прогнозируют в России «пятнистые» осадки в декабре

BFM.ruвчера в 19:11
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Происшествия

Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
RT на русском 03:51
Экономика

Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»

Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).
Секрет фирмы 03:48
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Шоу-бизнес

Ходченкова в черном, Мороз в белом и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой единорог»

В минувшую субботу, 30 ноября, в лондонском отеле Sheraton Grand Picadilly яблоку негде было упасть — именно здесь состоялось вручение четвертой международной премии «Золотой Единорог» (Golden Unicorn Awards ) – 2019.
Passion.ru вчера в 09:26
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Экономика

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 03:30
Энергетика

Цены на нефть растут в понедельник утром

По данным торгов, к 05.40 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent подросли на 0,9%, до 61,31 доллара за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 21:46
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Авто

Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили

Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Автоновости дня 01:38
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Происшествия

СК впервые опубликовал видео с подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе

УралПолит.Ru 03:46
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Здоровье

Ученые: Регулярная чистка зубов защищает сердце

Ученые доказали, что регулярная чистка зубов поможет защитить сердце от развития опасных заболеваний.
Актуальные Новости 01:18
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия

Под Хабаровском сняли на видео сопровождающего автомобиль тигра

View this post on Instagram Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае.
Профиль 01:45
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру 30 ноября в 02:30
Политика

Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия

РИА Новости 03:08
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Происшествия

В Петербурге сотрудников автоцентра заподозрили в краже 18 иномарок

Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих работников автоцентра по подозрению в краже 18 легковых автомобилей.
РБК 03:17
Общество

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Россией по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров с Россией по транзиту газа.
РИА Новости 04:06
Общество

Киселев предложил РПЦ поспорить о суррогатном материнстве

Тележурналист Дмитрий Киселев призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.
Ридус 00:08
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
Кино

В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

Тизер фильма "Не время умирать" был выложен на YouTube. В ролике сообщается, что трейлер выйдет четвертого декабря.
РИА Новости 03:48
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Транспорт

ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
ТАСС 03:33
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Происшествия

Сообщения об угрозе взрыва поступили в два суда Москвы

На прошлой неделе в течение двух дней поступали анонимные сообщения в суды столицы с угрозой взрыва, все они оказались ложными.
ТАСС 04:08
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