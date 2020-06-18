Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
Дневная температура в центре Европейской России снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины текущей недели, однако настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 20:57
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