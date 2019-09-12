В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни. И к 14 сентября температура воздуха понизится до +16 градусов. В Карелии, Вологодской и Архангельской областях сильный дождь начнется в субботу.

с чего всё началось

Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Шоу-бизнес После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.

Политика МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.

Экономика В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.

Армия и оружие В российском МИД предупредили о риске ядерной войны Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил опасение о начале ядерной войны в современном мире, передает ТАСС.

Происшествия Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.

Футбол Коноплянка и другие сборники вернулись в донецкий «Шахтёр» В расположение «Шахтёра» вернулись игроки национальных сборных, а Евгений Коноплянка только сегодня провёл свою первую тренировку за донецкий клуб.

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Политика МИД России назвал провокацией задержание Коршунова в Италии Задержание в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршуна является спланированной провокацией со стороны США.

Хоккей «Трактор» не может попасть в Китай на игры с «Куньлунем» В четверг, 12 сентября, стало известно, что «Трактор» не может попасть в Китай Сейчас в Поднебесной отмечают 70-летие образования КНР, из-за этого в стране действуют ограничения на въезд.

Здоровье Федермессер пообещала помочь Развожаеву выполнить поручение Путина Учредитель и президент фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер по итогу поездки в Севастополь разработает для города индивидуальную программу паллиативной помощи.

Политика Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки» Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.

Футбол «Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание Московский "Спартак" подал заявление в прокуратуру на фаната московского ЦСКА Андрея Малосолова, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа» Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Общество В продаже появилась капсульная коллекция одежды Меган Маркл Супруга принца Гарри лично принимала участие в разработке капсульной коллекции, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works.

Шоу-бизнес Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".

Религия Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост.

Здоровье В Ростовской области 72 человека заразились лихорадкой Западного Нила Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, в администрации донской столицы выделили дополнительные средства для внеочередной дезинсекционной обработки территории.

Шоу-бизнес Богомолов сбросил 18 килограммов перед свадьбой с Собчак Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, которая пройдет в пятницу, 13 сентября, в крупном торговом центре в Москве.