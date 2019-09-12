Общество
ИзвестияГидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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с чего всё началось
В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни. И к 14 сентября температура воздуха понизится до +16 градусов. В Карелии, Вологодской и Архангельской областях сильный дождь начнется в субботу.Российская газетавчера в 22:00
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Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Политика
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 08:21
Экономика
В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют
Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.
РБК 08:03
Армия и оружие
В российском МИД предупредили о риске ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил опасение о начале ядерной войны в современном мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:59
Происшествия
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Футбол
Коноплянка и другие сборники вернулись в донецкий «Шахтёр»
В расположение «Шахтёра» вернулись игроки национальных сборных, а Евгений Коноплянка только сегодня провёл свою первую тренировку за донецкий клуб.
Евро-футбол.ру вчера в 15:57
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 10 сентября в 14:30
Политика
МИД России назвал провокацией задержание Коршунова в Италии
Задержание в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршуна является спланированной провокацией со стороны США.
Вечерняя Москва 10:20
Хоккей
«Трактор» не может попасть в Китай на игры с «Куньлунем»
В четверг, 12 сентября, стало известно, что «Трактор» не может попасть в Китай Сейчас в Поднебесной отмечают 70-летие образования КНР, из-за этого в стране действуют ограничения на въезд.
Курс дела 10:06
Здоровье
Федермессер пообещала помочь Развожаеву выполнить поручение Путина
Учредитель и президент фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер по итогу поездки в Севастополь разработает для города индивидуальную программу паллиативной помощи.
РИА Новости Крым 10:05
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ 10:27
Футбол
«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание
Московский "Спартак" подал заявление в прокуратуру на фаната московского ЦСКА Андрея Малосолова, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:58
Политика
Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»
Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Общество
В продаже появилась капсульная коллекция одежды Меган Маркл
Супруга принца Гарри лично принимала участие в разработке капсульной коллекции, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works.
Радио Комсомольская правда 09:39
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост.
Газета.Ru 10:15
Здоровье
В Ростовской области 72 человека заразились лихорадкой Западного Нила
Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, в администрации донской столицы выделили дополнительные средства для внеочередной дезинсекционной обработки территории.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 09:41
Политика
Скабеева поставила в тупик украинского генерала с новым планом для ВМСУ в Керченском проливе
Экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко предложил план нового прохода ВМС Украины через Керченский пролив.
Экономика сегодня 07:49
Шоу-бизнес
Лепс вновь начал употреблять алкоголь
Рамблер вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Богомолов сбросил 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, которая пройдет в пятницу, 13 сентября, в крупном торговом центре в Москве.
Московский Комсомолец 08:50
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32