Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме. Жителей юга России ждут среднесуточные температуры около 20 градусов.

с чего всё началось

Жителей юга России ждут среднесуточные температуры около 20 градусов. На северо-западе России температуры также будут соответствовать норме. Среднесуточные температуры ниже нормы ожидаются в Приволжском и Уральском федеральном округах.

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