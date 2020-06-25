Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Жителей юга России ждут среднесуточные температуры около 20 градусов. На северо-западе России температуры также будут соответствовать норме. Среднесуточные температуры ниже нормы ожидаются в Приволжском и Уральском федеральном округах.
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с чего всё началось
Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме. Жителей юга России ждут среднесуточные температуры около 20 градусов.РИА Новостивчера в 20:44
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