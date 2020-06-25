Общество

ИзвестияИзвестияГидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня. Позднее синоптик также рассказал о повышенном солнечном излучении.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре спрогнозировали температурные аномалии в России

Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме. Жителей юга России ждут среднесуточные температуры около 20 градусов.
РИА Новости20:44

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Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в июне

РБК22:43

Россиян предупредили о температурных аномалиях

Газета.Ru21:06

Россию ожидают температурные аномалии до конца месяца

ТК Звезда20:17

В Гидрометцентре спрогнозировали температурные аномалии в России

РИА Новости20:44

В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня

Российская газета20:39

Россиянам рассказали о температурных аномалиях до конца июня

Lenta.ru20:57

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях до конца июня

РЕН ТВ19:11
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Дуда обосновал необходимость присутствия американских войск в Польше

Президент Польши Анджей Дуда объяснил необходимость присутствия американских солдат на территории страны.
Lenta.ru 18:35
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Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

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В трансляции парада Победы появились спецэффекты

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Общество

Спрогнозировано, когда Россия откроет международное авиасообщение

Россия откроет международное авиасообщение, как будет позволять обстановка.
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Политика

Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада

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Политика

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Здоровье

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Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России

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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
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Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ 21:55
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Экономика

МВФ ухудшил прогноз по российской экономике на 2020 год

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по российской экономике, заявив, что в этом году ВВП страны сократится более чем на 6%. Об этом говорится в документе на сайте организации.
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

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Экономика

ГТЛК и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 млрд рублей для Перми

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 миллиарда рублей для Перми, сообщила пресс-служба ГТЛК.
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Общество

Дистанционное аномальное голосование

На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъ 16:55
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Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»

Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
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В Росавиации планируют возобновить международные полёты

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Политика

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
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Украина потребовала от России плату за базирование флота в Крыму

Украина хочет получать от России арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота.
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