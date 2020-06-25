Общество
ИзвестияГидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня. Позднее синоптик также рассказал о повышенном солнечном излучении.
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с чего всё началось
Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме. Жителей юга России ждут среднесуточные температуры около 20 градусов.РИА Новости20:44
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Коммерсантъ 21:55
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RT на русском 10:24
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Коммерсантъ вчера в 16:37
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Экономика
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Дистанционное аномальное голосование
На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъ 16:55
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В Росавиации планируют возобновить международные полёты
«Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договорённостей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.
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Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
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Новые подробности Mafia: Definitive Edition: переработают миссии и персонажей, добавят систему укрытий
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В Бурятии выявили 44 новых случая заражения SARS-CoV-2
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Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
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Украина хочет получать от России арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота.
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