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РБКГидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря
В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода. Днем температура воздуха будет положительной, до плюс 1–2 градусов. По данным синоптиков, в ночь на 1 января произойдет понижение температуры до слабо отрицательной.
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с чего всё началось
Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной за весь месяц в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС05:56
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