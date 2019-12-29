Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной за весь месяц в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода. Днем температура воздуха будет положительной, до плюс 1–2 градусов. По данным синоптиков, в ночь на 1 января произойдет понижение температуры до слабо отрицательной.

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря

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