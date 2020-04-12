Общество

Газета.RuГазета.RuГидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах

Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре сообщили, что в регионах юга России ожидаются аномальные холода

Температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Вильфанд предупредил о похолодании в ряде регионов России

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В Гидрометцентре сообщили, что в регионах юга России ожидаются аномальные холода

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В российские регионы придет аномально холодная погода

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Россиян предупредили об аномальных холодах

Lenta.ru02:21

Гидрометцентр РФ: в южных регионах страны ожидается аномальное похолодание

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Умер политолог Александр Некрасов

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Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

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Общество

В России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

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Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии

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Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
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Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
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В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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