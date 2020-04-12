Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах

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