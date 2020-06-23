Общество

КоммерсантъКоммерсантъГидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ожидается, что температура будет достигать 31°C, что на 4–5°C выше нормы.
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с чего всё началось

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. Температура будет достигать 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 22:06

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Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

ТК Звездавчера в 22:49

Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

РБКвчера в 23:58

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России

Известиявчера в 23:07

Жителей европейской части России предупредили о жаре

РИА Новости01:59

Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

Московский Комсомолецвчера в 22:32

Вильфанд предупредил о жаре в европейской части России

RT на русскомвчера в 22:31

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

ТАССвчера в 22:06
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Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Вокруг ТВ вчера в 08:36
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Технологии

Операторы связи хотят сами идентифицировать своих абонентов

Операторы связи хотят сами идентифицировать своих абонентов Минэкономики предложило альтернативную версию процедуры удаленной идентификации сотовых абонентов.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Шоу-бизнес

После развода с Муцениеце Прилучного не узнали на новом фото

Похоже, что недавний развод с экс-возлюбленной Агатой Муцениеце не дает покоя актеру Павлу Прилучному.
Невские Новости вчера в 09:41
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru вчера в 03:07
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Общество

В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса

Из общего числа шесть случаев выявлены по контактам с ранее заболевшими, семь человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь 21 июня в 02:57
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Футбол

Гендиректор «Уфы» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде

Результаты теста на коронавирус одного из членов "Уфы" были сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом, дополнительные тесты могут свидетельствовать о случае заболевания, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости вчера в 17:20
Политика

Трамп обвинил Обаму в госизмене

Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 22:16
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Общество

Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ

Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Газета.Ru 03:12
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Политика

Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

РИА Новости вчера в 17:01
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Происшествия

Ефремову диагностировали хронический алкоголизм

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
Lenta.ru 02:44
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Единоборства

Вдова боксера Дадашева потребовала от США компенсацию за смерть мужа

РЕН ТВ 01:25
Происшествия

Юный блогер снимал видео про загадочный чемодан на берегу и нашел труп

Lenta.ru 03:15
Здоровье

В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы

Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь вчера в 08:11
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
4,8K
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
1K
Общество

Конкурс по скоростному выкапыванию могил перенесли из Приморья в Омск

Соревнование по скоростному выкапыванию могил состоится в августе 2020 года в Омске в рамках форума ритуальных агентств.
Газета.Ru 01:46
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Экономика

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Коммерсантъ 02:59
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Футбол

«Интер» рассматривает Обамеянга как возможную замену Лаутаро

Миланцы видят в 31-летнем габонце потенциальную замену Лаутаро Мартинесу, который по окончании сезона может перейти в «Барселону», сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
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Происшествия

В массовом ДТП на КАД Петербурга пострадали шесть человек

ДТП на КАД Петербурга (цитата группы "ДТП и ЧП") Https: / / vk.com / spb_today По данным спасательного ведомства, 22 июня около 19 часов на девятом километре внутреннего кольца КАД (Приморский район города) произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ и пяти легковых автомобилей.
REGNUM вчера в 13:28
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Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
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Кино

Хью Джекман сыграет Энцо Феррари в фильме Майкла Манна

51-летний австралийский актер и продюсер Хью Джекман (почти всеобщий любимец, прямо сказать) сыграет титульную роль в биографическом фильме "Энцо Феррари" - ленте про известного конструктора и автогонщика.
Российская газета вчера в 05:52
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Здоровье

Глава Росстата заявил о невозможности манипулировать статистикой

Малков отметил, что любые попытки за счет искажения входных данных повлиять на итоговые статистические показатели обязательно будут замечены.
ИА Красная Весна 03:16
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Автоспорт

Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».
Спорт-Экспресс 21 июня в 23:21
Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Политика

Японцы поддержали отказ Токио от американских ракет

Lenta.ru 03:09
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Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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