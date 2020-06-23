Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. Температура будет достигать 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ожидается, что температура будет достигать 31°C, что на 4–5°C выше нормы.

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