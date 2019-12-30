Общество

RT на русскомRT на русскомГидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте. Об этом Вильфанд сказал в ходе пресс-конференции.
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Гидрометцентр обещает «красный» январь в России

Газета.Ru07:14

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

RT на русском05:22

Россиян ожидает аномально теплый январь

ТАСС05:56

Вильфанд пообещал россиянам «красный» январь

РИА Новости05:29

Р.Вильфанд обещал россиянам «красный» январь

Агентство Москва05:24

В Гидрометцентре пообещали россиянам «красный» январь

Известия06:03

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Российская газета05:09
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Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
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Политика

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Суд постановил слушать дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой в общем порядке — с исследованием всех доказательств.
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Начался обмен пленными между Киевом и Донбассом

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Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
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Двух граждан России, подозреваемых в подготовке террористического акта в Санкт-Петербурге, доставили в Дзержинский районный суд Северной столицы для избрания меры пресечения.
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Транспорт

В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter сообщил, что пробки образовались из-за того, что центр столицы стал пешеходным в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", а также из-за проведения дорожных работ.
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В Астрахани четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе

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Названа доля школьников в РФ, употребляющих фастфуд и газировку

Фастфуд и газированные напитки присутствуют в рационе 78% российских школьников.
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Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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