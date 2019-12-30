Общество
Российская газетаГидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым. Об этом рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Общество
«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»
20 декабря палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшей использование товарного знака «МТС Афиша».
Хоккей
Сборная России уступила США на молодёжном чемпионате мира по хоккею
Политика
Путин и Лукашенко обсудили поставки газа и нефти в Белоруссию
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили поставки нефти и газа в республику.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.
Общество
В GOG началась раздача тактической RPG Tower of Time
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Происшествия
В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви
Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста
Отношения Марины Григорьевой-Апполоновой с игроком подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Андреем Зубковым перешли на новый уровень.
Авто
В России отзывают более 42 тысяч автомобилей Subaru
Как стало известно порталу NJCAR.RU, бесплатному сервисному обслуживанию подлежат следующие модели: вседорожники Subaru Tribeca (WX), седаны Legacy, универсалы Outback (BL/BP, BM/BR), хэтчбеки Impreza WRX (GD, GH, G3), а также кроссоверы Forester (SH), которые были проданы на российском рынке в период с 2005 по 2011 год.
Общество
Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония
Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг, сообщили в агентстве.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат
В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Политика
Новак рассказал, как и когда Газпром достроит Северный поток 2
Одним из вариантов может стать использование судна, которым можно будет достроить проект, «судна, которое сейчас находится на Дальнем Востоке».
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Политика
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Армия и оружие
В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
Общество
Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Происшествия
В Bek Air назвали причину крена самолета перед падением
Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Шоу-бизнес
Актер Сергей Бадюк госпитализирован в Таиланде
Происшествия
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.
Общество
МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
Футбол
Павел Мамаев рассказал о своей цели в ФК «Ростов»
31-летний полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как складываются первые месяцы тренировок под руководством главного тренера Валерия Карпина.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Хоккей
«Авангард» разгромил «Трактор» в матче КХЛ
Встречей между челябинским "Трактором" и омским "Авангардом" продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.