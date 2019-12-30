Общество

Российская газетаРоссийская газетаГидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым. Об этом рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Гидрометцентр обещает «красный» январь в России

Газета.Ru07:14

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

RT на русском05:22

Россиян ожидает аномально теплый январь

ТАСС05:56

Вильфанд пообещал россиянам «красный» январь

РИА Новости05:29

Р.Вильфанд обещал россиянам «красный» январь

Агентство Москва05:24

В Гидрометцентре пообещали россиянам «красный» январь

Известия06:03

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Российская газета05:09
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Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
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США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
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Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
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Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине

Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
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В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

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Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
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Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм показала откровенное фото

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Экономика

Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
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Антипинский НПЗ признан банкротом

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
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Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

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Поскольку Жоу является президентом исследовательского центра Huawei в Европе и России, ему прекрасно известно, какие именно специалисты необходимы.
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Новосибирские физики открыли новую частицу

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Отец Нурмагомедова: Хотелось бы увидеть реванш Хабиба и Конора

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Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского

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В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
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Специалисты назвали преимущества кнопочного телефона перед смартфоном, и они на самом деле небольшие.
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Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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