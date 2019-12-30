Общество
Российская газетаГидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым. Об этом рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Оценить116
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
Политика
В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов
Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению
"Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Политика
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине
Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Шоу-бизнес
Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм показала откровенное фото
Подписчики рассмотрели каждую складочку на теле звезды. Плюс-сайз модель Эшли Грэм (32) никогда не отличалась стеснительностью.
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Австралийские специалисты выяснили, что в некоторых случаях избыточный вес может помогать в борьбе с раком.
Экономика
Росстат заявил о сокращении числа бедных в России
За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
Экономика
Антипинский НПЗ признан банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Наука
Huawei заплатит российским студентам миллионы
Поскольку Жоу является президентом исследовательского центра Huawei в Европе и России, ему прекрасно известно, какие именно специалисты необходимы.
Авто
Chery приступил к производству купе-кроссовера в стиле Porsche
Новый кроссовер оборудуют электродвигателем, характеристики которого в текущий период не разглашаются.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Наука
Новосибирские физики открыли новую частицу
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Единоборства
Отец Нурмагомедова: Хотелось бы увидеть реванш Хабиба и Конора
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в интервью газете "Спорт-Экспресс" допустил возможность, что его сын вновь сразится с ирландцем Конором Макгрегором.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.
Происшествия
В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу
Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
Технологии
Назвали преимущества кнопочного телефона перед смартфоном
Специалисты назвали преимущества кнопочного телефона перед смартфоном, и они на самом деле небольшие.
Происшествия
В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.