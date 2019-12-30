Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым. Об этом рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для Ближневосточного региона.

Шоу-бизнес После отповеди Водонаевой Охлобыстин извинился перед проститутками Звезда «Интернов» же, в свою очередь, опубликовал на личной странице «ВКонтакте» новый пост, в котором извинился перед проститутками, имея в виду, что зря назвал так Водонаеву.

Происшествия Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.

Политика Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза.

Гаджеты Последний флагман года уже установил рекорд Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.

Общество Путин повысил минимальную зарплату россиян Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года.

Театры Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника» Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.

Общество В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.

Общество Бразильский журналист удивился русской кухне Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.

Хоккей Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею Печальная статистика Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею (1:3) и изрядно осложнила себе борьбу за выход в плей-офф.

Происшествия Бывшему колпинскому участковому-душегубу добавили 12,5 лет тюрьмы Крохину добавили 12,5 лет лишения свободы, хотя в марте его уже приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.