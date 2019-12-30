Общество

Российская газетаРоссийская газетаГидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым. Об этом рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Вильфанд пообещал россиянам «красный» январь

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Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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