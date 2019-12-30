Общество
Российская газетаГидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым. Об этом рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Политика
«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
Политика
Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для Ближневосточного региона.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Шоу-бизнес
После отповеди Водонаевой Охлобыстин извинился перед проститутками
Звезда «Интернов» же, в свою очередь, опубликовал на личной странице «ВКонтакте» новый пост, в котором извинился перед проститутками, имея в виду, что зря назвал так Водонаеву.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Политика
Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет
За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза.
Экономика
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Гаджеты
Последний флагман года уже установил рекорд
Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.
Общество
Путин повысил минимальную зарплату россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Армия и оружие
«Армата» стала первым танком с туалетом по требованию генералов
Британское издание The Mirror рассказало, что туалет в российском танке Т-14 на платформе «Армата» появился по требованию генералов.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Театры
Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»
Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Здоровье
Вольский район остался без врача ЛОР
Вольский район остался без собственного отоларинголога для взрослого населения.
Общество
Бразильский журналист удивился русской кухне
Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
Спорт
Устюгов прокомментировал победу в масс-старте на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов поделился эмоциями после победы в масс-старте на 15 км свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии.
Хоккей
Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею
Печальная статистика Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею (1:3) и изрядно осложнила себе борьбу за выход в плей-офф.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Происшествия
В Мурманске пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
В Мурманске сотрудники управлений СКР и ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы".
Происшествия
Бывшему колпинскому участковому-душегубу добавили 12,5 лет тюрьмы
Крохину добавили 12,5 лет лишения свободы, хотя в марте его уже приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Гаджеты
Продажи бюджетного смартфона Digma City 653 стартовали в России
Новый смартфон с огромным экраном Digma City 653 начали продавать в России.
Политика
20-лет правления Путина: «Демократия – это диктатура закона» (Нихон кэйдзай, Япония) часть 3 (Nihon Keizai)
Суд признал его виновным в нанесении увечий сотруднику полиции и вынес приговор — три с половиной года лишения свободы.
Армия и оружие
ВСУ за год выпустили по территории ЛНР более 17 тыс. боеприпасов
ВСУ за год выпустили по территории ЛНР более 17 тыс. боеприпасов, нарушив режим прекращения огня 1 100 раз.
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся
Шоу-бизнес
Лолита предстала перед публикой в образе блондинки
Накануне Лолита поделилась с поклонниками в своем официальном Instagram-аккаунте снимком, на котором она предстала в совершенно непривычном для себя образе.