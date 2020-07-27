Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня.

с чего всё началось

В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев этот индекс будет достигать восьми - девяти единиц.

Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в данных регионах в первые три дня недели.

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