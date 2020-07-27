Общество

ТАССТАССГидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России

Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в данных регионах в первые три дня недели.
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Роман Вильфанд
В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев этот индекс будет достигать восьми - девяти единиц.
— Роман ВильфандКомсомольская правда 17:26
с чего всё началось

Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России

Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня.
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Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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