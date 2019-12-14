Общество
КоммерсантъГидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр. По его данным, самое большое отклонение от нормы прогнозируется в северо-восточных районах РФ, в Ненецком автономном округе и Республике Коми.
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Общество
Депутат Госдумы подарил чиновникам вазелин на открытии школы
Футбол
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
«Ливерпуль» победил «Уотфорд» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа.
Политика
МИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию Донбасса, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы «Свободы слова» на канале «Украина».
Шоу-бизнес
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Игры
Анонсирован ремейк Resident Evil 3
Японская студия Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3, хоррор-шутера от третьего лица 1999 года выпуска.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Авто
Определены самые популярные иномарки с пробегом в России
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Происшествия
Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Происшествия
СК начал проверку после падения башенного крана на Урале
Следователи начали проверку по факту падения башенного крана на проезжую часть в субботу в городе Карпинске Свердловской области, сообщает СУСК по региону.
Происшествия
В Ярославской области задержали школьника за избиение сверстника
Следователи в Ярославской области задержали 15-летнего школьника, жестоко избившего вместе с товарищами 13-ленего мальчика, сообщило СУСК РФ по региону в субботу.
Политика
Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Культура
Винокур высказался о мате Лещенко в шоу Галкина
Как писал NEWS.ru, Лещенко дал пояснение насчёт мата в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
Известно, что с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone.
Общество
Митрополит Иларион дал совет Егору Жукову
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, получившему условный срок за публичные призывы к экстремизму в Интернете, сначала завершить образование, а лишь затем посвятить себя политике.
Культура
Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил
Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Политика
Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата
Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Шоу-бизнес
Заворотнюк объявилась в необычном месте
"Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка", – отметили родственники актрисы в посте, опубликованном на странице в поддержку Заворотнюк в Инстаграм.
Авто
В 2020 году в России введут новый документ на автомобиль
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
Экономика
Силуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане
По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.