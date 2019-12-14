Общество

КоммерсантъКоммерсантъГидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр. По его данным, самое большое отклонение от нормы прогнозируется в северо-восточных районах РФ, в Ненецком автономном округе и Республике Коми.
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Гидрометцентр спрогнозировал потепление в европейской части России

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Гидромедцентр пообещал «совсем не зимнюю» погоду в европейской России

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