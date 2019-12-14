Общество
КоммерсантъГидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр. По его данным, самое большое отклонение от нормы прогнозируется в северо-восточных районах РФ, в Ненецком автономном округе и Республике Коми.
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Политика
В Иркутске 150 человек пришли на митинг в поддержку Левченко
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
В конце третьего периода при счете 4:1 шведы сняли вратаря и этим воспользовался Туохимаа, мощно выбросив шайбу, которая пересекла всю площадку и попала в ворота.
Космос
Россия и Япония создадут робота для работы на Луне
Авто
Новый Nissan X-Trail заметили на тестах
Nissan продолжает дорожные тесты кроссовера X-Trail нового поколения.
Шоу-бизнес
Миро назвала Бабкину пластиковой
Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».
Наука
Пластиковые бутылки уничтожают миллионы раков-отшельников
Раки-отшельники погибают, когда в поисках жилища забираются в пластиковую бутылку.
Кино
20 культовых фильмов, которым в 2020 году стукнет 20 лет
Неудивительно, что когда-то именно на начало 2000 года все ставили старт нового века и тысячелетия.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды
Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании.
Футбол
Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры
Политика
Экс-президент Судана приговорен к двум годам заключения за коррупцию
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Происшествия
Двое жителей Башкирии устроили стрельбу за отказ угостить их пивом
Полицейские установили причины и обстоятельства стрельбы в Белебее, в результате которой получили ранения два человека.
Футбол
Моуринью призвал Орье вести себя по отношению к нему подобающе
Если думаешь, что сможешь издеваться надо мной в социальных сетях, как это было в отношении некоторых прежних тренеров, то ты ошибаешься, — приводит Foot Mercato слова Моуринью.
Армия и оружие
ВСУ вернулись на участок разведения сил у Станицы Луганской в Донбассе
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Политика
Россия и Турция готовят новый контракт по С-400
Происшествия
Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
Кино
За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов
С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Религия
Глава украинских раскольников официально объявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в субботу официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Экономика
Силуанов положительно оценил реализацию нацпроектов в Татарстане
Глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе прошедшего в Казани заседания совместной коллегии Минфина РТ, УФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ положительно оценил реализацию национальных проектов в регионе.
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Армия и оружие
Истребитель F-35A ВВС Кореи «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В Сети появилось видео, на котором боевой самолет F-35A южнокорейских ВВС осуществляет уничтожение системы ПВО, являющейся гибридом российского ЗРПК «Панцирь-С1» и советского ЗРК «Куб».
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».