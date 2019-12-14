Общество

КоммерсантъКоммерсантъГидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр. По его данным, самое большое отклонение от нормы прогнозируется в северо-восточных районах РФ, в Ненецком автономном округе и Республике Коми.
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Синоптики прогнозируют аномальную погоду в европейской части России

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Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

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Моуринью призвал Орье вести себя по отношению к нему подобающе

Если думаешь, что сможешь издеваться надо мной в социальных сетях, как это было в отношении некоторых прежних тренеров, то ты ошибаешься, — приводит Foot Mercato слова Моуринью.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
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Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
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На Урале башенный кран упал на проезжую часть, пострадал крановщик

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Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
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За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов

С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
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Глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе прошедшего в Казани заседания совместной коллегии Минфина РТ, УФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ положительно оценил реализацию национальных проектов в регионе.
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Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
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