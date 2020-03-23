Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
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Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
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По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
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В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Член МОК заявил о решении перенести Олимпиаду-2020

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что, насколько ему известно, организация приняла решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии COVID-19.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
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Анфиса Чехова перенесла операцию

К счастью, всё прошло хорошо, Чехова перенесла наркоз, а также стойко выдержала саму операцию.
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Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
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Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
РБК 13:19
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В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
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Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
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Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
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Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остается стабильной

Как ранее писала «КП-Северный Кавказ», на Ставрополье в данный момент в самоизоляции находятся более 350 человек.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:36
Общество

В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
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Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
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Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
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Адвокат историка Соколова сравнил его дело с пьесой Шекспира

Санкт-Петербург, 23 марта 2020, 13:54 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, сравнил его уголовное дело с пьесой Шекспира «Отелло, венецианский мавр» и заявил о нежелании в привлечении к участию присяжных.
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Общество

В РФ начались проблемы с депортацией мигрантов

Многих мигрантов не могут депортировать из России по решению суда из-за ситуации с коронавирусом и нарушения постоянного авиасообщения, сообщает в понедельник Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ).
Интерфакс 13:47
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МТС призвал абонентов не выходить из дома

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Шойгу встретился в Сирии с Асадом

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Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса

Богатые жители России скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Наталья Селезнева рассказала о невыносимом характере Демьяненко

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Операторы по вывозу мусора попросили Путина отсрочить выплату налогов

Региональные операторы в сфере обращения с отходами и производители коммунальной техники попросили президента России Владимира Путина отсрочить выплаты налогов на фоне ситуации с новым коронавирусом.
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Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности

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Роспотребнадзор: коронавирус в России протекает без явных симптомов

Коронавирус у большинства инфицированных в России протекает без ярко выраженных симптомов.
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Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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