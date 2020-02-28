По данным специалиста, в Ленинградской области и других регионах Северо-Запада - Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской областях, в республике Коми - ожидается температура выше климатической нормы на 4-5 градусов тепла.

Гидрометцентр рассказал об аномальном марте в Ленобласти и других регионах

Футбол Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.

Общество Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.

Здоровье Союз женщин Забайкалья поддержал строительство детской больницы на лесном участке в Чите Союз женщин Забайкальского края поддержал решение региональных властей построить здание краевой детской клинической больницы на лесном участке по улице Коханского в Чите, сообщается 28 февраля на сайте минздрава Забайкалья со ссылкой на председателя союза Валентину Подойницыну.

Авто Представлен обновленный Hyundai Solaris Производители корейского автомобильного концерна Hyundai представили обновленный седан Solaris, который стал одним из самых востребованных на российском рынке.

Политика Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Общество Российский «колодец в ад» напугал американского ученого Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.

Политика Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Энергетика РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Происшествия Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.

Культура Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании» Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".