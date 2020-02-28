Общество

Online47.ruOnline47.ruГидрометцентр рассказал об аномальном марте в Ленобласти и других регионах

По данным специалиста, в Ленинградской области и других регионах Северо-Запада - Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской областях, в республике Коми - ожидается температура выше климатической нормы на 4-5 градусов тепла.
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Футбол

Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы

Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Российская газета 17:51
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек

В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.
РБК 19:29
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости 03:03
Гаджеты

Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта

5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Astera вчера в 15:24
Авто

Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности

В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Российская газета 03:14
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Дни24 07:00
Здоровье

Союз женщин Забайкалья поддержал строительство детской больницы на лесном участке в Чите

Союз женщин Забайкальского края поддержал решение региональных властей построить здание краевой детской клинической больницы на лесном участке по улице Коханского в Чите, сообщается 28 февраля на сайте минздрава Забайкалья со ссылкой на председателя союза Валентину Подойницыну.
Чита.Ру 20:19
Авто

Представлен обновленный Hyundai Solaris

Производители корейского автомобильного концерна Hyundai представили обновленный седан Solaris, который стал одним из самых востребованных на российском рынке.
Car.ru 25 февраля в 07:08
Политика

Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 11:40
Кино

Добронравов рассказал о возвращении Васильева в новом сезоне «Сватов»

Снимают сериал «Сваты» в 40 километрах от Минска в старинной деревне Дудичи. Актер Федор Добронравов рассказал о том, как проходят съемки.
Что происходит 05:59
Гаджеты

Компания Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов

Astera 16:09
Общество

В Росгидромете предупредили о погодных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости 19:57
Армия и оружие

Турция уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе

NewInform 19:27
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Общество

Российский «колодец в ад» напугал американского ученого

Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
РИА Новости 14:05
Происшествия

В Иркутске сбытчика «Боярышника» осудили на 2,5 года колонии

Суд в Иркутске приговорил к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей сбытчика концентрата для ванн "Боярышник", содержащего ядовитый метанол.
ТАСС 08:36
Политика

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева

Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
Ведомости 13:51
Армия и оружие

Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии

Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Московский Комсомолец 19:19
Гаджеты

Последнее обновление Android вызвало сбои в работе смартфонов Xiaomi

Владельцы смартфонов марки Xiaomi Mi8 сообщили о сбоях, которые произошли после последнего обновления операционной системы Android.
Новый Век 11:43
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости 19:29
Культура

Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»

Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
РИА Новости 21:01
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

На защиту Валерии встал её супруг Иосиф Пригожин. Он отметил, что причина претензий к Валерии — в женской ревности.
News.ru 09:59
Космос

РАН пожалуется ООН на спутниковую систему Илона Маска

Российская академия наук (РАН) считает, что развертывание тысяч спутников системы Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска, помешает работе астрономов.
Коммерсантъ 20:53
Армия и оружие

Министр обороны Турции посетил штаб в провинции на границе с Сирией

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар посетил расположенный в граничащей с Сирией провинции Хатай штаб командования тактическими действиями турецкой армии в сирийском Идлибе.
ТАСС 20:49
Футбол

Прогноз на игру Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года в 20 туре РПЛ

28 февраля в 19.30 матчем «Крылья Советов» - «Оренбург» откроется 20 тур Чемпионата России по футболу РПЛ.
КП - Самара вчера в 09:36
Общество

Канада скоро откажется от защиты принца Гарри и его жены Меган

BFM.ru 17:47
Армия и оружие

США рассматривают возможность усиления борьбы с коронавирусом через программу времен холодной войны

Закон был принят в 1950 году после начала Корейской войны.
Эхо Москвы 21:09
Экономика

Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение

Российский рынок акций в ходе закрытия торгов 27 февраля показал снижение на 3,4—5% на фоне рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
RT на русском 15:39
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Представляет собой территорию, простирающуюся на две с половиной тысячи километров от Северного Ледовитого океана до возвышенностей Казахского мелкосопочника и на тысячу девятьсот километров от гор Урала до Енисея. Около восьмидесяти процентов площади Западной Сибири расположено в пределах Западно-Сибирской равнины, состоящей из двух плоских чашеобразных сильно заболоченных впадин, разделенных повышенными до 175-200 м Сибирскими Увалами. На юго-востоке Западно-Сибирская равнина, постепенно повышаясь, сменяется предгорьями Алтая, Салаира, Кузнецкого Алатау и Горной Шории.
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