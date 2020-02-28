Общество
Online47.ruГидрометцентр рассказал об аномальном марте в Ленобласти и других регионах
По данным специалиста, в Ленинградской области и других регионах Северо-Запада - Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской областях, в республике Коми - ожидается температура выше климатической нормы на 4-5 градусов тепла.
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Футбол
Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы
Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек
В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Авто
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Здоровье
Союз женщин Забайкалья поддержал строительство детской больницы на лесном участке в Чите
Союз женщин Забайкальского края поддержал решение региональных властей построить здание краевой детской клинической больницы на лесном участке по улице Коханского в Чите, сообщается 28 февраля на сайте минздрава Забайкалья со ссылкой на председателя союза Валентину Подойницыну.
Авто
Представлен обновленный Hyundai Solaris
Производители корейского автомобильного концерна Hyundai представили обновленный седан Solaris, который стал одним из самых востребованных на российском рынке.
Политика
Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в новом сезоне «Сватов»
Снимают сериал «Сваты» в 40 километрах от Минска в старинной деревне Дудичи. Актер Федор Добронравов рассказал о том, как проходят съемки.
Общество
В Росгидромете предупредили о погодных аномалиях в начале марта
Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Общество
Российский «колодец в ад» напугал американского ученого
Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
Происшествия
В Иркутске сбытчика «Боярышника» осудили на 2,5 года колонии
Суд в Иркутске приговорил к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей сбытчика концентрата для ванн "Боярышник", содержащего ядовитый метанол.
Политика
Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева
Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
Армия и оружие
Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии
Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Гаджеты
Последнее обновление Android вызвало сбои в работе смартфонов Xiaomi
Владельцы смартфонов марки Xiaomi Mi8 сообщили о сбоях, которые произошли после последнего обновления операционной системы Android.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Культура
Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»
Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
На защиту Валерии встал её супруг Иосиф Пригожин. Он отметил, что причина претензий к Валерии — в женской ревности.
Космос
РАН пожалуется ООН на спутниковую систему Илона Маска
Российская академия наук (РАН) считает, что развертывание тысяч спутников системы Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска, помешает работе астрономов.
Армия и оружие
Министр обороны Турции посетил штаб в провинции на границе с Сирией
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар посетил расположенный в граничащей с Сирией провинции Хатай штаб командования тактическими действиями турецкой армии в сирийском Идлибе.
Футбол
Прогноз на игру Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года в 20 туре РПЛ
28 февраля в 19.30 матчем «Крылья Советов» - «Оренбург» откроется 20 тур Чемпионата России по футболу РПЛ.
Армия и оружие
США рассматривают возможность усиления борьбы с коронавирусом через программу времен холодной войны
Закон был принят в 1950 году после начала Корейской войны.
Экономика
Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение
Российский рынок акций в ходе закрытия торгов 27 февраля показал снижение на 3,4—5% на фоне рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.