Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

с чего всё началось

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте. По её словам, на европейской части России ожидается погода в пределах климатической нормы.

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Политика Казахстанский министр заявил о наркозависимости внука Назарбаева Ранее порталы «КазТАГ» и Vlast.kz заявили, что сообщивший в Facebook о просьбе к властям Великобритании получить политическое убежище Айсултан Ракхат является внуком первого президента Казахстана.

Авто Появились первые изображения нового Renault Logan Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.

Политика Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции В Конституции надо обязательно прописать положение об индексации пенсий, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.

Футбол Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.

Общество Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.

Происшествия Под Псковом при ДТП погибли восемь человек Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области.

Общество На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу На действующем варианте отчетливо видна Евразийская часть материка, в том числе на изображении можно разглядеть и часть России.