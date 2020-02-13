Общество

RT на русскомRT на русскомГидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте. По её словам, на европейской части России ожидается погода в пределах климатической нормы.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 20:00

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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

RT на русском01:16

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в России в марте

РИА Новости00:56

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Газета.Ruвчера в 22:48

Россиянам рассказали о погоде в начале весны

Lenta.ruвчера в 23:31

Россиянам рассказали о погоде на март

URA.Ruвчера в 22:27

Синоптики рассказали о погоде в марте

Известиявчера в 21:06

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

Российская газетавчера в 20:00
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Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 07:24
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Политика

Казахстанский министр заявил о наркозависимости внука Назарбаева

Ранее порталы «КазТАГ» и Vlast.kz заявили, что сообщивший в Facebook о просьбе к властям Великобритании получить политическое убежище Айсултан Ракхат является внуком первого президента Казахстана.
РБК 11:06
Кино

Козловский попросил не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO

Газета.Ru 03:24
Общество

Финская журналистка оценила питание в российских школах

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Рифей-Пермь вчера в 22:40
Культура

Ургант пошутил об отсутствии Гордона в новом шоу Собчак

iReactor 04:54
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс 09:09
Политика

Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции

В Конституции надо обязательно прописать положение об индексации пенсий, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:52
Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
REGNUM 01:57
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Актуальные Новости 07:13
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Tvoe-avto.com 11 февраля в 05:17
Биатлон

Фуркад собрался судиться с Резцовой

Вести.Ru 10:16
Армия и оружие

Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
Капитал страны вчера в 08:39
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

RT на русском 09:53
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус

Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
РЕН ТВ 07:41
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет вертикальный фильм о советском летчике

Kinonews.ru 10:38
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
Общество

Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
9111.ru 11 февраля в 05:54
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Вести.Ru 00:35
Происшествия

Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
REGNUM вчера в 06:28
Происшествия

Под Псковом при ДТП погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области.
Газета.Ru 03:53
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru 03:58
Экономика

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
RT на русском 10:47
Политика

США ввели санкции против трех российских предприятий

Речь идет о санкциях против "иностранных лиц и предприятий", которые, по мнению Вашингтона, нарушают американское законодательство.
Российская газета 10:37
Общество

Водонаева приехала в полицию из-за скандального поста

iReactor 10:19
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Киберспорт

PSG.LGD пропустит третий мейджор подряд

PSG.LGD пропустит третий мейджор подряд.
Cyber.sports.ru 08:08
Общество

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

На действующем варианте отчетливо видна Евразийская часть материка, в том числе на изображении можно разглядеть и часть России.
Газета.Ru 10:31
Общество

Правила перевозки багажа в поездах могут изменить

Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
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