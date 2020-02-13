Общество
RT на русскомГидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте. По её словам, на европейской части России ожидается погода в пределах климатической нормы.
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с чего всё началось
Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 20:00
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Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Политика
Казахстанский министр заявил о наркозависимости внука Назарбаева
Ранее порталы «КазТАГ» и Vlast.kz заявили, что сообщивший в Facebook о просьбе к властям Великобритании получить политическое убежище Айсултан Ракхат является внуком первого президента Казахстана.
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Политика
Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
В Конституции надо обязательно прописать положение об индексации пенсий, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Биатлон
Фуркад собрался судиться с Резцовой
Армия и оружие
Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе
Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус
Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет вертикальный фильм о советском летчике
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Общество
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Происшествия
Под Псковом при ДТП погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Политика
США ввели санкции против трех российских предприятий
Речь идет о санкциях против "иностранных лиц и предприятий", которые, по мнению Вашингтона, нарушают американское законодательство.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Киберспорт
PSG.LGD пропустит третий мейджор подряд
PSG.LGD пропустит третий мейджор подряд.
Общество
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
На действующем варианте отчетливо видна Евразийская часть материка, в том числе на изображении можно разглядеть и часть России.
Общество
Правила перевозки багажа в поездах могут изменить
Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".