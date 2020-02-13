Общество
Вести.RuГидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра. Погода в российской столице будет в пределах климатической нормы.
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с чего всё началось
Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 20:00
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Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево
В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
Здоровье
Радий Хабиров поручил жестко наказывать врачей за жалобы от пациентов
Хабиров поручил Минздраву РБ «в случае вопиющей халатности их жестко наказывать».
Политика
При внесении поправок в Конституцию придётся изменить около 50 законов
Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, сообщил на встрече с президентом, что при внесении поправок в Конституцию России придётся изменить порядка 50 законодательных актов.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Армия и оружие
Эрдоган: в Сирии погибли 14 военнослужащих Турции
14 турецких военнослужащих погибли и 45 получили ранения за последние дни из-за атаки сирийских правительственных войск в Идлибе.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Происшествия
Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Общество
В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели публикации в интернете с фотографиями Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, с застолья в колонии, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме
Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
Экономика
ЦБ хочет контролировать правила продажи финансовых продуктов
Банк России хочет получить право устанавливать правила продажи финансовых продуктов.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Происшествия
Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Видео истерики пассажирки опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 12 февраля.
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Технологии
МТС запустила онлайн-платформу с сервисами для микробизнеса
Компания МТС запустила онлайн-платформу с сервисами для микробизнеса.
Здоровье
Жительница Златоуста дозвонилась в детскую поликлинику с 327-го раза
Жительнице Златоуста Челябинской области понадобилось сделать 327 звонков, чтобы дозвониться до регистратуры детской поликлиники и вызвать к больному ребенку врача.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Происшествия
В петербургском метро пассажир упал на пути
Вечером в четверг, 13 февраля, на красной ветке петербургского метро пассажир упал на пути.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону
Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Политика
Путин: понятия «мама» и «папа» останутся в Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что понятия "папа" и "мама" не исчезнут из Конституции России, пока он остается российским лидером.
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Наука
Светлое будущее компьютеров
В Гарвардской школе инженерных и прикладных наук Джона А. Полсона (Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, SEAS) разрабатывают полностью оптическую платформу для вычислений.
Политика
В Британии назначен новый министр финансов
Новым министром финансов Великобритании назначен Риши Сунак, ранее занимавший пост замглавы ведомства.
Происшествия
На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 7
Как сообщает Телеграм-канал "На РубежУ", за 46 секунд произошло сразу четыре подземных толчка магнитудой 7. По данным Телеграм-канала Shikotan-News, было два землетрясения, они зафиксированы в 103 км от города Курильск.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.