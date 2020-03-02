Наибольшее положительные отклонение от нормы в марте прогнозируется в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири, а больше всего осадков выпадет на севере Европейской части страны, на юге Урала и в Красноярском крае, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Метеорологи отметили, что на всей территории страны стоит ожидать температуры выше нормы.

Гидрометцентр сообщил об аномальных температурах в марте

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