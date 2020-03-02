Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиГидрометцентр сообщил об аномальных температурах в марте

Метеорологи отметили, что на всей территории страны стоит ожидать температуры выше нормы.
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с чего всё началось

Вильфанд сообщил, где в марте будут очаги аномального тепла и осадков

Наибольшее положительные отклонение от нормы в марте прогнозируется в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири, а больше всего осадков выпадет на севере Европейской части страны, на юге Урала и в Красноярском крае, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 23:51

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Вильфанд назвал очаги мартовского аномального тепла

Российская газета04:10

В Гидрометцентре рассказали, где в марте ждать аномального тепла

URA.Ru00:30

Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Известиявчера в 20:36

Названы регионы России с аномальным теплом в марте

ТК Звездавчера в 22:38

«За пределами человеческих знаний»: Россию ждут погодные аномалии

РЕН ТВвчера в 19:22

Гидрометцентр сообщил об аномальных температурах в марте

Ореанда-Новостивчера в 05:42

Вильфанд: особенно теплый март ожидается в ЦФО и на юге Западной Сибири

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:54
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Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

РИА Новости 03:09
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Газета.Ru 00:22
Фигурное катание

Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Известия вчера в 21:04
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 04:22
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
РБК 04:01
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
Экономика

Российские миллиардеры потеряли почти $30 млрд с начала года

Состояние самых богатых россиян сократилось с 1 января 2020 года на 29,54 миллиарда долларов.
Компания 03:45
Космос

Учёные нашли первый внеземной белок

Популярная механика 03:55
Общество

Иранский чиновник умер от коронавируса

Согласно официальной статистике, от коронавируса в Иране скончались более 30 человек, около 400 заразились.
News.ru 02:54
Происшествия

В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана

Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
Известия 01:37
Общество

С 1 марта в России вступили в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 09:29
Политика

На парламентских выборах в Словакии побеждают центристы

«После подсчета голосов на 70% участков уже ясно, что выборы выиграла партия «Обычные люди и независимые личности», я поздравляю с победой ее председателя Игоря Матовича», – цитирует Пеллегрини РИА «Новости».
МИР 24 29 февраля в 21:58
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Происшествия

МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году

Межгосударственный авиационный комитет в своём окончательном отчёте заявил, что причиной крушения грузового самолёта Boeing в Бишкеке в 2017 году стала ошибка экипажа.
RT на русском 04:48
Биатлон

МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Lenta.ru 03:46
Происшествия

В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Газета.Ru 04:31
Происшествия

В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска

Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
REGNUM вчера в 21:11
Космос

Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Алтапресс 29 февраля в 07:21
Шоу-бизнес

Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару

Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
ФАН 29 февраля в 23:35
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Политика

Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
RT на русском 03:21
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Kaluga-poisk.ru 02:07
Общество

Китайские власти используют принудительный труд уйгуров на фабриках Apple, Nike и других известных брендов

Австралийский институт стратегической политики (ASPI) уличил Китай в использовании принудительного труда уйгуров на фабриках десятков популярных брендов, в том числе Apple, Nike и Volkswagen.
Полит.ру 04:42
Гаджеты

Xiaomi представила уникальную быструю зарядку

ToDay News Ufa 03:16
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Хоккей

Панарин — 11-й россиянин, который набрал 90 очков за сезон

Спорт-Экспресс вчера в 15:57
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