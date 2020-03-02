Общество
Ореанда-НовостиГидрометцентр сообщил об аномальных температурах в марте
Метеорологи отметили, что на всей территории страны стоит ожидать температуры выше нормы.
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с чего всё началось
Наибольшее положительные отклонение от нормы в марте прогнозируется в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири, а больше всего осадков выпадет на севере Европейской части страны, на юге Урала и в Красноярском крае, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 23:51
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Вильфанд: особенно теплый март ожидается в ЦФО и на юге Западной Сибири
Будущее России. Национальные проектывчера в 04:54
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Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
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Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
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Космос
Учёные нашли первый внеземной белок
Общество
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Согласно официальной статистике, от коронавируса в Иране скончались более 30 человек, около 400 заразились.
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Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
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С 1 марта в России вступили в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.
Политика
На парламентских выборах в Словакии побеждают центристы
«После подсчета голосов на 70% участков уже ясно, что выборы выиграла партия «Обычные люди и независимые личности», я поздравляю с победой ее председателя Игоря Матовича», – цитирует Пеллегрини РИА «Новости».
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году
Межгосударственный авиационный комитет в своём окончательном отчёте заявил, что причиной крушения грузового самолёта Boeing в Бишкеке в 2017 году стала ошибка экипажа.
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Происшествия
В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом
В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Происшествия
В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска
Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
Космос
Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы
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Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
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"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Политика
Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
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В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Общество
Китайские власти используют принудительный труд уйгуров на фабриках Apple, Nike и других известных брендов
Австралийский институт стратегической политики (ASPI) уличил Китай в использовании принудительного труда уйгуров на фабриках десятков популярных брендов, в том числе Apple, Nike и Volkswagen.
Гаджеты
Xiaomi представила уникальную быструю зарядку
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Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
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