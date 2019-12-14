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КоммерсантъГидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр. По его данным, самое большое отклонение от нормы прогнозируется в северо-восточных районах РФ, в Ненецком автономном округе и Республике Коми.
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Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в европейской части России
Радио Комсомольская правда03:39
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