Ранее специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщили, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории, а с вероятностью 99,9% войдет в пятерку рекордных по теплу годов.

с чего всё началось

Климатологи утверждают, что, учитывая повышение среднегодовых температур, которое фиксируется уже пять пятилеток подряд, мы упорно движемся к глобальному потеплению. Это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере. Я с ними согласен. В том числе и в прогнозе на лето-2020

Москва, 27 апреля 2020, 05:57 — REGNUM Текущий год может войти в пятёрку самых жарких лет за все время наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Гидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений

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