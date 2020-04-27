Общество

REGNUMREGNUMГидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Москва, 27 апреля 2020, 05:57 — REGNUM Текущий год может войти в пятёрку самых жарких лет за все время наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать30
Роман Вильфанд
Климатологи утверждают, что, учитывая повышение среднегодовых температур, которое фиксируется уже пять пятилеток подряд, мы упорно движемся к глобальному потеплению. Это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере. Я с ними согласен. В том числе и в прогнозе на лето-2020
— Роман ВильфандPravda.Ru вчера в 23:30
с чего всё началось

Вильфанд предрек рекордно жаркий год

Ранее специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщили, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории, а с вероятностью 99,9% войдет в пятерку рекордных по теплу годов.
РИА Новостивчера в 22:31

Подробнее о событии

Вильфанд заявил, что 2020 год может стать самым жарким за последние 5 лет

Газета.Ruвчера в 22:29

Вильфанд предупредил о рекордно жарком лето

Комсомольская правдавчера в 23:09

Вильфанд предрек рекордно жаркий год

РИА Новостивчера в 22:31

Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет

Известиявчера в 23:49

Вильфанд допустил, что этот год будет самым жарким

Московский Комсомолецвчера в 22:04

Текущий год может стать одним из самых жарких в последние пять лет

RT на русскомвчера в 21:50

Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год

Российская газетавчера в 21:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Здоровье

Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии

Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии Эпидемия коронавируса накрыла Россию весной, под конец учебного года.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Экономика

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 17:01
46
Технологии

В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»

REGNUM вчера в 21:40
90
Происшествия

Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Хакасии

Абакан, 26 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё у 25 жителей Хакасии подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 01:23
7
Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
154
Политика

Япония запретила въезд из России из-за коронавируса

В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
1
Политика

Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru вчера в 07:03
5,8K
Политика

СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова

Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия вчера в 12:58
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия вчера в 19:46
128
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
380
Общество

Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
2
Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
779
Здоровье

Врач рассказал, как правильно бороться с похмельем

Токсиколог Алексей Водовозов считает, что здоровому человеку, который не страдает алкоголизмом, при похмелье не нужно искать таблетку, поскольку организм все сделает сам.
Волга-Медиа вчера в 23:11
31
Хоккей

Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны

ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.
Спорт-Экспресс 25 апреля в 09:41
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
976
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском вчера в 09:36
1,1K
Общество

Синоптики пообещали россиянам климатическую норму на майские праздники

Температура воздуха на первых майских выходных может достичь климатической нормы и составить до 15 градусов.
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

RT на русском вчера в 06:54
2,9K
Общество

В Волгограде включили сайт по выдаче цифровых пропусков

25 апреля в Волгограде открыли сайт выдачи цифровых пропусков.
Московский Комсомолец вчера в 08:16
182
Происшествия

На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780

В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета вчера в 07:07
851
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
1,9K
Общество

Осипов поручил как можно быстрее ввести цифровые пропуска в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил МинЖКХ, цифровизации и связи как можно быстрее рассмотреть вопрос введения системы цифровых пропусков на время действия режима самоизолиции в регионе.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:16
Происшествия

В Пермском крае выявлен еще 61 случай заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Город342 вчера в 11:19
4
Технологии

Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии

Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
iReactor вчера в 13:38
116
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
341
Путешествия

Самый популярный кавказский блогер застрял в обсерваторе под Екатеринбургом: «Вот в такой я заднице»

Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
163
Общество

Алтайский депутат предложил ограничить продажу алкоголя на майские праздники из-за коронавируса

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,7 млн, умерли более 190 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:14
Происшествия

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 22:55
122
Здоровье

Названы самые опасные места во время пандемии коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил места, в которых наиболее велика вероятность заразиться коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:56
30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное