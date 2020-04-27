Общество
REGNUMГидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений
Москва, 27 апреля 2020, 05:57 — REGNUM Текущий год может войти в пятёрку самых жарких лет за все время наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
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Климатологи утверждают, что, учитывая повышение среднегодовых температур, которое фиксируется уже пять пятилеток подряд, мы упорно движемся к глобальному потеплению. Это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере. Я с ними согласен. В том числе и в прогнозе на лето-2020
с чего всё началось
Ранее специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщили, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории, а с вероятностью 99,9% войдет в пятерку рекордных по теплу годов.РИА Новостивчера в 22:31
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Здоровье
Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии
Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии Эпидемия коронавируса накрыла Россию весной, под конец учебного года.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 17:01
Технологии
В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»
REGNUM вчера в 21:40
Происшествия
Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Хакасии
Абакан, 26 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё у 25 жителей Хакасии подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 01:23
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru вчера в 07:03
Политика
СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия вчера в 12:58
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Здоровье
Врач рассказал, как правильно бороться с похмельем
Токсиколог Алексей Водовозов считает, что здоровому человеку, который не страдает алкоголизмом, при похмелье не нужно искать таблетку, поскольку организм все сделает сам.
Волга-Медиа вчера в 23:11
Хоккей
Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны
ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.
Спорт-Экспресс 25 апреля в 09:41
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Общество
Синоптики пообещали россиянам климатическую норму на майские праздники
Температура воздуха на первых майских выходных может достичь климатической нормы и составить до 15 градусов.
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
RT на русском вчера в 06:54
Общество
В Волгограде включили сайт по выдаче цифровых пропусков
25 апреля в Волгограде открыли сайт выдачи цифровых пропусков.
Московский Комсомолец вчера в 08:16
Происшествия
На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780
В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета вчера в 07:07
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
Осипов поручил как можно быстрее ввести цифровые пропуска в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил МинЖКХ, цифровизации и связи как можно быстрее рассмотреть вопрос введения системы цифровых пропусков на время действия режима самоизолиции в регионе.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:16
Происшествия
В Пермском крае выявлен еще 61 случай заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Город342 вчера в 11:19
Технологии
Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии
Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
iReactor вчера в 13:38
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Путешествия
Самый популярный кавказский блогер застрял в обсерваторе под Екатеринбургом: «Вот в такой я заднице»
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
Алтайский депутат предложил ограничить продажу алкоголя на майские праздники из-за коронавируса
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,7 млн, умерли более 190 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:14
Происшествия
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 22:55
Здоровье
Названы самые опасные места во время пандемии коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил места, в которых наиболее велика вероятность заразиться коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:56