Общество

КоммерсантъКоммерсантъГидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта. Прогнозируется приближение температуры к почти соответствующей климатической норме.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

В Гидрометцентре прогнозируют, что тепло не вернется в Москву в ближайшее время

Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС01:10

Подробнее о событии

Тепло не вернется в Москву в ближайшее время

РЕН ТВ01:38

Гидрометцентр: москвичам не стоит ждать тепла в ближайшее время

Вечерняя Москва02:05

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Коммерсантъ01:39

Синоптики рассказали о погоде в конце марта в Москве

Известия01:39

Синоптики сообщили о сроках очередного похолодания в Москве

РБК03:26

Москвичам пообещали холодный март

Взгляд.ру01:28

В Гидрометцентре прогнозируют, что тепло не вернется в Москву в ближайшее время

ТАСС01:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика

КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса

Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
РИА Новости 07:01
Технологии

Компания Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 10

Microsoft выпустила незапланированный пакет обновлений для Windows 10 версий 1909 и 1903.
Discover24 вчера в 12:35
Хоккей

«Йокерит» официально отказался от участия в плей-офф КХЛ

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:2, а в четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина должен был встретиться с санкт-петербургским СКА.
МК-Спорт вчера в 12:10
Авто

Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды

Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.
SpeedMe вчера в 02:09
Общество

Молдавия закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 07:30
Общество

Власти Узбекистана закрывают транспортное сообщение с другими странами

«В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса принято решение временно отменить и автодорожное сообщение с другими странами», — приводит его слова ТАСС.
Говорит Москва 07:08
Технологии

NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом

Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Красная весна 05:16
Происшествия

Еще три самолета «Аэрофлота» «заминировали» в полете

Сообщение о "минировании", как и в предыдущие четыре раза, поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево.
Вести.Ru вчера в 09:17
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Армия и оружие

Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии

Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости 05:45
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Политика

Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Lenta.ru вчера в 10:12
Общество

СМИ: Яценюка в маске под руки доставили в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в медицинскую клинику "Борис" в Киеве. Об этом сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 07:34
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК 12 марта в 22:52
Фигурное катание

В новом номере Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды

ИА Удмуртия вчера в 07:51
Здоровье

Врач рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды

Заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды.
РИА Новости 05:42
Политика

В Москве сегодня пройдут пикеты с требованием к КС признать незаконными разработанные поправки в Конституцию

Активисты намерены выйти к представительству КС в Москве на Новой площади – сказал «Эху» член Комитета протестных действий, журналист Александр Рыклин.
Эхо Москвы 07:30
Политика

Казахстан ограничит въезд и выезд на время режима ЧП

На время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, который введён из-за пандемии коронавируса, ограничат въезд и выезд из страны.
RT на русском 05:58
Футбол

«Сочи» с Кокориным примет «Краснодар»

Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).
ГЛАС.RU 01:32
Музыка

Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
РИА Новости вчера в 20:46
Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Футбол

Матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершен досрочно

Матч 22-го тура молодежного первенства России по футболу "Тамбов" - "Крылья Советов" был завершен досрочно из-за четырех красных карточек, показанных полевым игрокам самарского клуба.
РИА Новости 07:09
Здоровье

В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Ведомости 13 марта в 10:31
Политика

Путин подписал закон об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
Армия и оружие

Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе

Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Lenta.ru вчера в 10:47
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости 13 марта в 23:44
Общество

Бывший футболист сборной России вступился за Терешкову

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, ныне играющий в составе «Рубина», выступил в защиту депутата Госдумы Валентины Терешковой.
Lenta.ru 07:18
Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском 12 марта в 18:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное