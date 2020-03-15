Общество
КоммерсантъГидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта. Прогнозируется приближение температуры к почти соответствующей климатической норме.
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с чего всё началось
Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС01:10
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Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:2, а в четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина должен был встретиться с санкт-петербургским СКА.
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Власти Узбекистана закрывают транспортное сообщение с другими странами
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Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
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Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в медицинскую клинику "Борис" в Киеве. Об этом сообщил "Обозреватель".
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Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
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В новом номере Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды
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Врач рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды
Заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды.
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В Москве сегодня пройдут пикеты с требованием к КС признать незаконными разработанные поправки в Конституцию
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На время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, который введён из-за пандемии коронавируса, ограничат въезд и выезд из страны.
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«Сочи» с Кокориным примет «Краснодар»
Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).
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Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
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Матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершен досрочно
Матч 22-го тура молодежного первенства России по футболу "Тамбов" - "Крылья Советов" был завершен досрочно из-за четырех красных карточек, показанных полевым игрокам самарского клуба.
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Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
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Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
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Армия и оружие
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Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, ныне играющий в составе «Рубина», выступил в защиту депутата Госдумы Валентины Терешковой.
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В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
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