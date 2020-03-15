Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта. Прогнозируется приближение температуры к почти соответствующей климатической норме.

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

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