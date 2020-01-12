Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон. Это связано с низкими запасами и плохим урожаем ржи в России в 2019 году.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год.
РИА Новостивчера в 19:04

Подробнее о событии

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

РИА Новостивчера в 19:04

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ruвчера в 19:29

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Коммерсантъвчера в 21:13

Чёрный хлеб может подорожать из-за неурожая ржи

News.ruвчера в 20:20

Эксперты спрогнозировали рост цен на черный хлеб

Известия02:05

Эксперты пояснили, почему урожай ржи стал минимальным за полвека

ПРАЙМ01:15

Черный хлеб подорожает в России

Deita.ruвчера в 20:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Экономика

Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Lenta.ru 00:16
Политика

На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлетом-Гиреем.
Известия вчера в 23:54
Общество

Ночь на воскресенье стала самой морозной за зиму в Москве

"Прежний минимум зимы 2019-2020 годов зафиксирован 2 декабря - минус 5,2 градуса", - сообщил собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 23:18
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

ТАСС 00:22
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью

Пять из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии.
РБК 01:36
Происшествия

В Сергиевом Посаде загорелся склад-ангар на площади 1 тыс. кв. м

Склад-ангар для хранения металла загорелся в промзоне в поселке Скоропусковский в Сергиевом Посаде на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 01:41
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Известия вчера в 11:52
Здоровье

В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился

71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками".
Российская газета 01:00
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Газета.Ru вчера в 20:06
Политика

Ирак задумался о покупке российских С-400

Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:48
Общество

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру 10 января в 15:00
Общество

В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
RT на русском 09 января в 23:11
Общество

Петросян прокомментировал закрытие «Смехопанорамы»

Юморист и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал сообщения о закрытии его авторской программы «Смехопанорама» на телеканале «Россия 1».
iReactor 10 января в 16:39
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Общество

Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
ТАСС 00:08
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
RT на русском 10 января в 14:50
Политика

В МИД прокомментировали резолюцию Польши о начале Второй мировой войны

Капитал страны 10 января в 06:41
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Политика

Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
РБК вчера в 10:48
Происшествия

СК начал проверку после взрыва на заводе под Белгородом

Следственный отдел управления СК России по Белгородской области начал доследственную проверку после хлопка на ОАО "Новоборисовское ХПП", где пострадали пять человек.
Газета.Ru вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Сальма Хайек рассказала о порвавшемся перед вручением «Оскара» платье

Известная актриса Сальма Хайек рассказала, что у нее порвалось платье прямо перед вручением престижной премии "Оскар" в 2003 году.
Народные новости вчера в 20:51
Общество

Работники прокуратуры России отмечают профессиональный праздник

В России работники прокуратуры сегодня отмечают профессиональный праздник. Сейчас в надзорном ведомстве трудятся более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 00:50
Происшествия

Два землетрясения произошло в Кузбассе

Интерфакс вчера в 20:11
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, из-за особенности расположения страны.
РБК 00:09
Политика

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Известия вчера в 16:46
Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

Невские Новости вчера в 21:42
Общество

В Якутии восстановили электроснабжение пяти районов

Российская газета вчера в 23:54
Хоккей

Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Газета.Ru 00:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное