Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон. Это связано с низкими запасами и плохим урожаем ржи в России в 2019 году.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.
РИА Новостивчера в 19:04

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Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

РИА Новостивчера в 19:04

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ruвчера в 19:29

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

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Черный хлеб подорожает в России

Deita.ruвчера в 20:36

В России может подорожать хлеб

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Эксперты заявили о скором подорожании черного хлеба

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Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся в Австралии лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба университета Сиднея.
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Курс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
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Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

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Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана.
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В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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Основатель корпорации Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз о развитии технологий на ближайшие десять лет.
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«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
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При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

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Завершены переговоры Путина и Меркель

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
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В Рязанской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
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Общество

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В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости 10 января в 15:42
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Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
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REGNUM вчера в 23:34
Экономика

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Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

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Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
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Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.
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