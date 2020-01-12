Экономика
КоммерсантъГильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб
Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон. Это связано с низкими запасами и плохим урожаем ржи в России в 2019 году.
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Авто
Harley-Davidson представит спецверсию пикапа GMC Sierra
Американская компания Harley-Davidson совместно с GMC представит специальную версию полноразмерного грузовика GMC Sierra.
Здоровье
Нижегородский онкоцентр в Новинках начнут строить в 2021 году
В Нижегородской области архитектурный совет при департаменте градостроительства одобрил идею создания в поселке Новинки современного онкологического центра, который будет состоять из шести объединенных между собой блоков.
Наука
Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения
О дельфинах и котах Когнитивным искажением под названием «систематическая ошибка выжившего» часто оперируют даже самые неглупые люди, а иногда и ученые.
Гаджеты
Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux
Новая ОС Huawei Компания Huawei выпустила новую операционную систему на базе ядра Linux – дистрибутив openEuler, который, как ожидается, будет развиваться при участии сообщества.
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Авто
Цены на автомобили подскочили в России
С начала 2020 года в России начали дорожать автомобили. Цены на машины поднялись в среднем на 2-6%.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Общество
Горбачев призвал сократить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Экономика
Товарооборот между Россией и Германией уменьшился
Германия по итогам девяти месяцев прошлого года занимает второе место во внешнеторговом обороте России, на первом - КНР.
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
Общество
Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
Политика
В Крыму прокомментировали слова Поклонской о проблемах с паспортами
Ранее Поклонская сообщила о поступивших к ней жалобах от людей, которые не смогли получить российское гражданство в Крыму.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Наука
Активность мозга младенца и родителей синхронизируется во время игры
Американские специалисты заявили, что во время игры младенцев в возрасте от 9 до 15 месяцев и их родителей активность мозга синхронизируется.
Политика
В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»
В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны.
Футбол
«Вальядолид» вышел в 1/16 финала Кубка Испании, Лунин отразил два пенальти
«Марбелья» на своем поле принимала «Вальядолид» в матче 1/32 финала Кубка Испании. Гости победили во встрече в серии пенальти.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».