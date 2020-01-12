Экономика
КоммерсантъГильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб
Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон. Это связано с низкими запасами и плохим урожаем ржи в России в 2019 году.
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с чего всё началось
Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.РИА Новостивчера в 19:04
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