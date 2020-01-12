Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон. Это связано с низкими запасами и плохим урожаем ржи в России в 2019 году.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.
РИА Новостивчера в 19:04

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Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

РИА Новостивчера в 19:04

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ruвчера в 19:29

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

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Чёрный хлеб может подорожать из-за неурожая ржи

News.ruвчера в 20:20

Эксперты спрогнозировали рост цен на черный хлеб

Известия02:05

Эксперты пояснили, почему урожай ржи стал минимальным за полвека

ПРАЙМ01:15

Черный хлеб подорожает в России

Deita.ruвчера в 20:36
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Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

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Меган Маркл подписала контракт с Disney

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Вести.Ru вчера в 10:32
Политика

Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск).
РБК вчера в 17:25
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, из-за особенности расположения страны.
РБК 00:09
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
ТАСС 00:22
Здоровье

Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала порталу E1.ru о продуктах, которые могут помочь при похудении.
РИА Новости 01:43
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru вчера в 11:36
Футбол

Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»

На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.
ГЛАС.RU 00:03
Политика

Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Lenta.ru вчера в 09:19
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10 января в 08:02
Политика

Премьер Польши усомнился в попытках США остановить «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
Экономика сегодня вчера в 16:12
Политика

Ирак задумался о покупке российских С-400

Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:48
Экономика

Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Lenta.ru 00:16
Политика

Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Известия вчера в 17:50
Армия и оружие

Глава МИД Британии допустил, что США перестанут быть мировым лидером

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью изданию Sunday Times, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов, поскольку те могут перестать быть мировым лидером.
РИА Новости вчера в 21:21
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Газета.Ru вчера в 20:06
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

RT на русском вчера в 18:18
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Общество

В Якутии восстановили электроснабжение пяти районов

Российская газета вчера в 23:54
Общество

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Политика

Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
REGNUM вчера в 08:37
Армия и оружие

Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»

Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «боинга».
Новая газета вчера в 09:49
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
RT на русском 01:35
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
RT на русском 10 января в 14:50
Политика

Путин назвал главные проблемы Крыма

Московский Комсомолец 10 января в 12:37
Политика

СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Красная весна вчера в 18:36
Общество

Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 18:14
Космос

Китай займется поиском пригодных для жизни планет для своих граждан

КНР с 2030 года планирует вплотную заняться поиском таких планет за пределами Солнечной системы.
Pravda.Ru 09 января в 02:01
Общество

Петросян прокомментировал закрытие «Смехопанорамы»

Юморист и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал сообщения о закрытии его авторской программы «Смехопанорама» на телеканале «Россия 1».
iReactor 10 января в 16:39
Политика

Зеленский отреагировал на заявление Ирана по сбитому самолету

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook признание Тегерана по поводу потерпевшего катастрофу украинского пассажирского самолета.
Аргументы и Факты вчера в 02:56
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