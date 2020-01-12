Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.

с чего всё началось

Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон. Это связано с низкими запасами и плохим урожаем ржи в России в 2019 году.

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

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