Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГильерме: «Первый пропущенный гол все усложнил»

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
2 фото
Все усложнил гол, который мы пропустили на старте второго тайма. Если бы мы были чуть более сконцентрированы, особенно в первые 15 минут после перерыва, результат мог быть другим.
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