Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на своём поле проиграл мадридскому «Атлетико». Встреча, проходившая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась победой «Атлетико» со счётом 2:0. Голы в матче на счету Жоау Фелиша и Томаса Парти.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на части смартфонов Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.

Футбол Тедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года 34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года.

Культура В Свердловской области открылось шесть виртуальных концертных залов На Среднем Урале в Международный день музыки состоялось открытие шести виртуальных концертных залов, которые создавались в рамках нацпроекта «Культура».

Авто Водители требуют от Volkswagen компенсацию Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».

Политика В Минске Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера» Подписи в документе поставили представители Украины, России, ОБСЕ, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

Происшествия Мошенники знают о суммах уплаченных налогов 20 млн россиян Информация о 20 млн налогоплательщиках России распространяется злоумышленниками в интернете.

Наука От ледника в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг, пишет РИА Новости.

Футбол Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.

Политика Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой ранее завершилась панихида по бывшему французскому главе Жаку Шираку.

Энергетика Bloomberg: Глобальное потепление угрожает нефтедобыче России Аналитики агентства Bloomberg заявили о том, что глобальное потепление угрожает значительной части нефтедобычи России.

Общество Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.

Армия и оружие Танк не справился с возвышенностью на учениях в Швеции Экипаж танка после выхода с равнинного участка оказывается перед своеобразным препятствием в виде возвышенности.

Общество Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.

Футбол Семак: с «Бенфикой» Малком точно не сыграет Тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщил, что ждать появления на поле Малкома в матче с «Бенфикой» не стоит.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.