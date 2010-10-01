Футбол

РБКРБКГильерме — РБК: «Я не знаю, что такое быть русским»

В последнее время приходится больше смотреть телевизор, новости — для развития моего русского языка учитель посоветовал.
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Происшествия

Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве

Ведомости 07:40
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства

РИА Новости 07:31
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина сильно похудела после родов

Светлана Хоркина сильно похудела после рождения второго ребенка.
Дни24 11:00
Футбол

«Спартак» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

Московский Комсомолец 10:31
Футбол

«Челси» уверенно переиграл «Кристал Пэлас»

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Челси» сломил сопротивление «Кристал Пэласа».
Bookmaker-ratings.ru 09:24
Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс 08:23
Политика

В Польше задержан один из лидеров украинских националистов

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
RT на русском 10:55
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Политика

Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Фигурное катание

Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае

Российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае среди женщин-одиночниц.
Газета.Ru 05:31
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре

Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня 07 ноября в 07:46
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Происшествия

Основатель татарской лиги КВН погибла в ДТП

ТАСС 11:07
Армия и оружие

Украинский генерал пожаловался на мешающую разведению войск погоду

Представитель ДНР позднее подтвердил, что военные самопровозглашённой республики завершили отход с позиций у населённого пункта Петровское.
News.ru 09:44
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости вчера в 20:17
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Общество

Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в стране

В сообщении говорится, что в Чукотском автономном округе мужчины составляют 50,11% населения региона, женщины — 49,89%.
Известия 02:16
Экономика

Глава офиса Зеленского озвучил план Киева по внешним кредитам

Пока же, подчеркнул чиновник, Украина тратит до 40% от госбюджета на обслуживание по внешним кредитам, но рост доверия к стране среди международных финансовых партнеров будет способствовать привлечению иностранных средств под меньший процент.
REGNUM 03:04
Политика

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

РИА Новости 07:44
Здоровье

Зимой москвичей ждут новые болезни

Аномально теплую зиму пообещали москвичам синоптики.
Live24 02:12
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 07 ноября в 14:42
Общество

Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков

Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
РБК 05:15
Происшествия

Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Авто

Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка

Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.
OAnews 05:45
Футбол

Роналду может пропустить матч с «Миланом» из-за болей в колене

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить матч 12-го тура Серии А с «Миланом».
Metaratings 10:00
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Происшествия

В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Единоборства

РЕН ТВ 9 ноября покажет главные бои турнира UFC Fight Night

РЕН ТВ вчера в 01:50
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Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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