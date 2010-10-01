Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме анонсировал матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра. «Важный день», — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме».

Гильерме — о матче со сборной Кипра: важный день

Спорт день за днем

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