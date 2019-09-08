Футбол
Невские НовостиГильерме назвал сборную Казахстана неудобным соперником
Как отмечает вратарь, игра с Казахстаном очень важна для России, хотя это и неудобный соперник. Гильерме отмечает, что команда должна забирать три очка в домашней встрече. Голкипер российской сборной подчеркнул, что его много поддерживали и критиковали после матча с Шотландией.
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Гильерме много спрашивали о пропущенном голе. Но он принимает только конструктивную критику!
Спорт день за днем08:23
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Невские Новости вчера в 16:50
Экономика
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 17:19
Общество
Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
РИА Новости 16:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов
В Японии из-за тайфуна «Факсай» отменили 103 рейса, передает национальная телерадиокомпания NHK.
РБК 04:44
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ 16:45
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Хоккей
Знарок: «Спартак» играл с «Динамо» в открытый хоккей, это непозволительно
Потом начали вытаскивать и повели в счете, а дальше снова в открытый хоккей играли.
РИА Новости 17:47
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Армия и оружие
В ДНР подняли в воздух на передовой Знамя Победы
Новостной фронт 09:43
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Гаджеты
Huawei продемонстрировала возможности видеоредактора Mate 30
Одной из новоявленных программных фишек флагмана Huawei Mate 30 является видеоредактор, в котором используется весь потенциал нового NPU.
Anonsens 15:17
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Политика
В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае
Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
REGNUM 15:42
Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.
Газета.Ru 15:27
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Экономика
Президент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала
Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями.
РБК 14:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Происшествия
При взрыве на фестивале в Германии пострадали 14 человек
На традиционном фестивале Backesfest в городе Фройденберг в Германии произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек.
РБК 11:41
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Финансы
Центробанк третий раз в этом году снизил ключевую ставку
Сегодня совет директоров Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25%, до 7% годовых, как сообщается на сайте регулятора.
Элитное.РУ 06 сентября в 09:33
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01