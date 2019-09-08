Футбол

Невские НовостиНевские НовостиГильерме назвал сборную Казахстана неудобным соперником

Россия — Казахстан
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Как отмечает вратарь, игра с Казахстаном очень важна для России, хотя это и неудобный соперник. Гильерме отмечает, что команда должна забирать три очка в домашней встрече. Голкипер российской сборной подчеркнул, что его много поддерживали и критиковали после матча с Шотландией.
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