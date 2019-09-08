Матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября в Калининграде. В настоящее время команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе I, имея в активе 12 очков после пяти туров. Ранее Черчесов рассказал о режиме футболистов сборной России перед матчем с командой Казахстана.

Гилерме: с Казахстаном играем дома и должны побеждать

Спорт день за днем

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Шоу-бизнес Бывшая супруга Петра Чернышева прокомментировала болезнь Заворотнюк Известная российская фигуристка Наталья Анненко, которая приходится бывшей супругой нынешнему мужу актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву, считает, что он сделает все возможное для лечения нынешней жены.

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17 Офицер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, похищенный Службой безопасности Украины (СБУ) в связи с делом о крушении малайзийского Boeing MH17, отказался от сделки со следствием.

Политика Песков рассказал о способах Путина выдержать жесткий график Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в некоторых сложных ситуациях Путину приходится «переходить на ручное управление».

Политика Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Политика Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.

Фигурное катание Воронов поблагодарил одиночниц за повышение интереса к фигурному катанию Фигурист Сергей Воронов поблагодарил российских одиночниц за повышение интереса к этому виду спорта.

Армия и оружие В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.

Общество Падение крана на дом в Канаде попало на видео Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.

Политика В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов "Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.

Общество Ветераны в Самаре почтили память жертв блокады Ленинграда Память жертв блокады Ленинграда почтили в Самаре, куда в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 3 тыс. жителей из осажденного города.

Автоспорт Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел Главным триумфатором гонки стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Для него эта победа стала второй в карьере в "Ф1" и сразу второй подряд.

Единоборства Порье намекнул на завершение карьеры после поражения от Хабиба Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье намекнул, что может завершить карьеру, передает "Чемпионат.com".

Происшествия Два человека погибли в результате шторма в Крыму В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.

Происшествия В Москве ребенок обварился горячим супом и умер В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.

Шоу-бизнес Стал известен день свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой Не успели мы порадоваться за К. Собчак и К. Богомолова, как появилась новая информация о скорейшем торжестве в честь свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.

Происшествия В Москве задержали журналиста Илью Азара Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».