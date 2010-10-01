Футбол
Нева СпортГильерме не смог ответить на вопрос, что такое быть русским
Напомним, голкипер присоединился к составу «Локомотиву» в 2007 году. Затем спортсмен получил российское гражданство и в 2016 году начал выступать за национальную сборную.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:24, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07
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Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальных пристрастиях Павла Воли
Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала в одном из последних интервью о сексуальных пристрастиях своего супруга Павла Воли.
VSE42.RU 03:07
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Футбол
Ахмат — Урал 0:0
Спорт-Экспресс вчера в 13:20
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск
Российская газета вчера в 19:50
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Киберспорт
В Steam начались предзаказы Death Stranding за 3499 рублей
Предзаказы Death Stranding стартовали в Steam.
ProstoProSport вчера в 12:47
Общество
Отец Ассанжа заявил о перспективе смерти сына в тюрьме
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон сетует, что его сын может умереть в заключении.
Российская газета вчера в 23:08
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Общество
Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
RT на русском 03:13
Здоровье
Счет на минуты: врачи объяснили, как распознать инсульт
Если вы стали очевидцем такого случая, то жизненно важно запомнить время наступления приступа, порядок появления перечисленных симптомов и срочно вызвать скорую помощь, отмечают врачи.
ТК Звезда 07 ноября в 07:55
Общество
Организатор побегов из ГДР рассказал, как переправлял людей на Запад
Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР.
РИА Новости 07 ноября в 02:09
Теннис
Теннисистки устроили потасовку из-за рукопожатия
Газета.Ru вчера в 12:50
Кино
Павел Деревянко анонсировал продолжение сериала «Дылды»
RuNews24.ru вчера в 08:39
Футбол
Финал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США
Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США. Об этом информирует The Morning Consult.
Bookmaker-ratings.ru 02:55
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Политика
Новые власти Армении настроены укреплять отношения с Россией, заявил Лавров
Новые власти Армении во главе с премьер-министром страны Николом Пашиняном продемонстрировали настрой на укрепление российско-армянских отношений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью армянскому информагентству "Медиамакс".
РИА Новости 04:03
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Коммерсантъ вчера в 20:19
Гаджеты
Пользователь запустил Windows 10 на калькуляторе
Пользователь социальной сети Twitter смог установить Windows 10 на калькулятор.
Актуальные Новости 03:03
Экономика
Бизнесмен назвал причины бедности людей
Существует несколько причин, почему люди становятся бедными.
Газета.Ru 07 ноября в 13:56
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Транспорт
За пять часов продано более 1,5 тыс. билетов на поезда в Крым
Коммерсантъ вчера в 07:27
Шоу-бизнес
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Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Известия вчера в 23:23
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59