Футбол

Нева СпортНева СпортГильерме не смог ответить на вопрос, что такое быть русским

Напомним, голкипер присоединился к составу «Локомотиву» в 2007 году. Затем спортсмен получил российское гражданство и в 2016 году начал выступать за национальную сборную.
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Гильерме — РБК: «Я не знаю, что такое быть русским»

РБК01:59

Гильерме не смог ответить на вопрос, что такое быть русским

Нева Спорт03:40
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