Напомним, голкипер присоединился к составу «Локомотиву» в 2007 году. Затем спортсмен получил российское гражданство и в 2016 году начал выступать за национальную сборную.

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