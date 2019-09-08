Футбол
Life.ruГильерме откровенно рассказал о своей ошибке в матче с Шотландией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 6 сентября
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Понимаем, что должны взять очки. Победа над Шотландией для нас была важна. Это была игра за шесть очков, как говорил Черчесов.
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