Футбол

ЧемпионатЧемпионатГилерме: победа в матче с Шотландией была очень важна

Россия — Казахстан
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Встреча состоялась 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу российских футболистов. «Победа над Шотландией была очень важна — подобные матчи придают уверенности», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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