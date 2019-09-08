Встреча состоялась 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу российских футболистов. «Победа над Шотландией была очень важна — подобные матчи придают уверенности», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Гилерме: победа в матче с Шотландией была очень важна

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